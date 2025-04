ASSE : Le secret de l’explosion de Lucas Stassin

Arrivé à l’ASSE avec la pression du joueur le plus cher de l’histoire du club sur ses épaules, Lucas Stassin a fini par mettre tout le monde d’accord sur son talent, son fort potentiel et ses qualités techniques. Eirik Horneland explique comment il a contribué à faire progresser le jeune attaquant et le rendre décisif.

ASSE : Lucas Stassin affole les statistiques en 2025

Lucas Stassin (20 ans) est la recrue la plus chère de l’histoire de l’ASSE. Il a été transféré du KVC Westerlo en Belgique pour 10 M€. Les responsables de Kilmer Sports Ventures n’ont pas hésité un seul instant à investir ce montant sur cette pépite de 19 ans au moment de son transfert. Le jeune avant-centre avait été repéré grâce à l’outil data des nouveaux dirigeants stéphanois, et ses performances leur ont donné raison.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Après Stassin, ça craint pour Davitashvili !

À voir Invincibilité en jeu : Le groupe du PSG pour affronter Nice

Lucas Stassin justifie amplement son transfert colossal à l’AS Saint-Etienne. Il est l’auteur de 12 buts, dont 11 inscrits en 15 matchs en 2025, et de 5 passes décisives. Meilleur buteur des Verts, il est également le 3e meilleur buteur du championnat sur l’année civile 2025, juste devancé par Mika Biereth de l’AS Monaco (12 buts) et Ousmane Dembélé du PSG (13 buts).

L’international Espoirs belge a pourtant connu une adaptation difficile à son arrivée à l’ASSE. Il n’avait pas marqué le moindre but lors de 11 journées consécutives de championnat sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio.

Saint-Etienne : L’attaquant belge transformé par le style de jeu de Horneland

C’est finalement en 2025, sous la houlette d’Eirik Horneland, qu’il a explosé, comme en témoignent ses statistiques actuelles. Mais en réalité, les débuts difficiles de Lucas Stassin n’étaient pas uniquement dus à un souci d’acclimatation. Selon le nouvel entraîneur de Saint-Etienne, c’est plutôt son projet de jeu qui lui permet de mieux s’exprimer.

Lisez aussi : ASSE-OL : Encore une humiliation pour Lyon après le derby

À voir OM : Coup de froid pour Luis Henrique, un cador se retire

« Notre manière de jouer, notre style de jeu lui convient bien. Je pense qu’il aime ce football. Il aime travailler dur pour l’équipe et se procurer des occasions devant le but grâce à notre jeu offensif », a-t-il expliqué.

Cette métamorphose du numéro 32 de l’ASSE s’explique également par sa progression en Ligue 1 au fil des journées. « Lucas Stassin est arrivé dans ce nouveau championnat avec beaucoup d’attentes malgré son jeune âge. Il a donc progressé pas à pas, a travaillé, et c’est ce qui lui permet aujourd’hui d’atteindre ce niveau », a justifié Eirik Horneland.

Comment le buteur belge s’est imposé en l’absence de Sissoko

Pour finir, le technicien norvégien a donné les raisons de son choix fort concernant le Belge : « Quand je suis arrivé, Ibrahim Sissoko (29 ans) était sous le coup d’une suspension de cinq matchs. Djylian Nguessan (16 ans) et Ibrahima Wadji (30 ans) étaient évidemment disponibles, mais manquaient de repères. Lucas Stassin était l’attaquant disponible et correspondant à notre style de jeu. C’est donc lui qui a pu accumuler des minutes de jeu et travailler dans notre système. C’est ce qui fait qu’il s’est imposé comme le joueur le plus disponible et donc le plus utilisé », a-t-il clarifié.

Lisez ausi : ASSE : Pétrot livre les clés pour enchaîner à Strasbourg

À voir Mercato OL : John Textor frappe un gros coup à 100 M€

À noter que Lucas Stassin a été titulaire 22 fois en 27 matchs disputés en Ligue 1 sous le maillot de l’AS Saint-Etienne.