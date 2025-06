Mercato ASSE : Un nouveau prix fixé pour Stassin

Harcelée par une dizaine de clubs désireux de recruter Lucas Stassin, l’ASSE tente des résister. Cependant, elle laisse une fenêtre ouverte pour une offre irrésistible. Et le montant exigé est connu.

Mercato : Lucas Stassin très convoité en Premier League

L’ASSE, a priori, ne veut pas transférer Lucas Stassin, son meilleur buteur de la saison dernière. Malgré la relégation des Verts en Ligue 2, le club stéphanois a décidé de garder l’attaquant de 20 ans dans son équipe pour jouer la remontée en Ligue 1 immédiatement.

Mais de nombreux clubs en Europe s’activent pour arracher l’international Espoir Belge à l’AS Saint-Etienne. West Ham pousse fort pour le recruter, alors que d’autres clubs de Premier League, notamment Brentford sont sur les rangs.

Le RB Leipzig en Allemagne et le Sporting Portugal sont également intéressés par les services de Lucas Stassin. En Ligue 1, l’OM s’est renseigné sur la situation du décisif attaquant des Verts, en plus du LOSC et du Paris FC.

L’ASSE réclame entre 20 et 22 M€ pour son buteur

Face à toutes ces sollicitations, l’ASSE a bien fixé un tarif auquel il serait prêt à céder son numéro 32. Alors que le montant de 20 M€ circule depuis plusieurs semaines dans les médias, CNN est un peu plus précis. Selon cette source, Kilmer Sports Ventures réclament entre 20 et 22 M€.

Il est important de souligner que la valeur de Lucas Stassin est en hausse sur le manché des transferts. Elle est désormais estimée à 18 M€, alors qu’elle était de seulement 7 M€ en mars dernier.