Mercato RC Lens : Le RCL déniche un roc tunisien en Suisse !

Pour ce mercato estival, le RC Lens pense bien à la signature d’une nouvelle recrue. Pour cela, les recruteurs du RCL a porté son choix sur Mohamed Belhadj Mahmoud, un roc tunisien du FC Lugano.

Mercato : Le RC Lens s’intéresse à Mohamed Belhadj Mahmoud

Le milieu de terrain Mohamed Belhadj Mahmoud est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le FC Lugano. Il pourrait bien changer de club lors de ce mercato pour rejoindre le RC Lens. D’après le journaliste Sacha Tavolieri sur Sky Sport, le milieu de terrain a séduit la haute direction Lensoise avec ses performances de la saison dernière. Sur 42 matchs toutes compétitions incluses, Belhadj a marqué 10 buts et délivré une passe décisive.

Lire aussi : Mercato RCL : Ces trois joueurs poussés vers la sortie

À voir Mercato : Luis Campos frappe, une pépite belge arrive au PSG

Mohamed Belhadj Mahmoud est un milieu récupérateur de métier, mais il se sent également à l’aise dans le rôle de relayeur. Sa polyvalence et sa palette technique ont séduit le RC Lens, qui s’est renseigné sur les conditions de sa signature. Cependant, l’arrivée du joueur tunisien de 25 ans au RCL dépendra de la situation interne du club artésien.