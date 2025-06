Mercato RC Lens : Salis Abdul Samed convoité en Allemagne

Dans le sens des départs, Salis Abdul Samed pourrait quitter le RC Lens cet été, après son aventure à Sunderland AFC la saison dernière. Sur le marché, l’international ghanéen de 25 ans est convoité par le VfB Stuttgart.

Mercato RC Lens : 6 M€ ! L’offre de Stuttgart pour Salis Abdul Samed

Prêté à Sunderland AFC en août 2024 pour une saison, Salis Abdul Samed n’a pas connu une aventure fructueuse. Victime d’une blessure musculaire, il a souffert d’un manque de temps de jeu, ne disputant que 320 minutes en 11 matchs, toutes compétitions confondues. N’ayant pas eu l’occasion de démontrer son talent, le club anglais ne songe pas à lui proposer un nouveau contrat.

Par conséquent, Salis Abdul Samed reviendra au RC Lens le 30 juin prochain avant de chercher à se relancer. Chez les Artésiens, son avenir n’est pas non plus rassurant, car le club ne compte plus sur ses services. Ainsi, le milieu de terrain ghanéen va devoir se trouver un nouveau point de chute, et le VfB Stuttgart pourrait être une solution idéale.

D’après les informations d’Africafoot, le club allemand s’est renseigné sur les conditions de signature du Ghanéen de 25 ans. Une offre de 6 millions d’euros pour un contrat de quatre ans serait sur la table. De son côté, Salis Abdul Samed est également intéressé par le projet des Souabes. Il ne serait donc pas insensible à cet intérêt, qui pourrait relancer sa carrière. Le RC Lens pourrait ainsi donner son accord d’ici peu.