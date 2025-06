Coup de tonnerre à Monaco : Ça coince pour Ansu Fati !

La piste Ansu Fati se révèle déjà très compliquée pour l’AS Monaco. Aux dernières nouvelles, le club monégasque vient d’essuyer un échec retentissant après avoir vu sa première offre rejetée par le FC Barcelone.

Ansu Fati à Monaco : 30 M€ ! Le Barça inflexible

Depuis quelques semaines, l’AS Monaco entretient une relation sérieuse avec le FC Barcelone pour signer Ansu Fati, l’une des pépites de La Masia qui a fait ses preuves avant sa longue période de blessure. Les Monégasques ont exprimé leur intérêt aux Catalans avec la promesse d’offrir du temps de jeu au joueur de 22 ans. De son côté, l’attaquant hispano-guinéen est aussi prêt à rejoindre la France, vu la concurrence énorme à laquelle il fait face dans l’équipe d’Hansi Flick.

Après moult discussions, le FC Barcelone a accepté le prêt d’Ansu Fati pour une saison, avec une option d’achat estimée à 30 millions d’euros. L’AS Monaco aurait accepté les exigences des Catalans, mais souhaite néanmoins tenter de réduire la clause de rachat. Ainsi, le club de la Principauté a fait une première offre, qui a été rejetée par le Barça sans hésitation.

Jorge Mendes joue les médiateurs pour Ansu Fati

D’après Marca, la direction barcelonaise est intransigeante sur ses exigences financières. En plus, elle a inclus certaines clauses dans le contrat, dont l’une demande aux Monégasques d’assurer le salaire d’Ansu Fati. Pour le moment, l’incertitude plane sur ce transfert, car l’AS Monaco n’est plus certain de revenir à la charge.

Jorge Mendes, agent du jeune attaquant, essaie de négocier avec l’AS Monaco pour que l’offre soit revue à la hausse, afin de convaincre le FC Barcelone. Le gestionnaire sportif portugais est conscient de la situation d’Ansu Fati et tient à le voir jouer en Ligue 1 la saison prochaine. La situation reste donc tendue entre les deux clubs, en attendant un retour à la table des négociations des Monégasques.

