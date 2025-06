Mercato AS Monaco : Ça se confirme pour Ansu Fati ! Détails

Sauf revirement de situation, Ansu Fati devrait débarquer à l’AS Monaco cet été pour renforcer les rangs d’Adi Hütter. D’après Mundo Deportivo, un accord a déjà été trouvé et il ne reste que quelques détails à régler pour boucler le transfert.

Mercato : Ansu Fati arrive à l’AS Monaco, mais…

L’intérêt de l’AS Monaco pour Ansu Fati fait jaser depuis plusieurs jours. Des contacts ont eu lieu avec le FC Barcelone en vue de trouver un accord. Avec le joueur hispano-guinéen de 22 ans, les Monégasques ont trouvé un accord verbal. La pépite barcelonaise a accepté de rejoindre le club français afin de se relancer dans un environnement jeune et propice à sa carrière professionnelle.

D’après Mundo Deportivo, les négociations se sont intensifiées ces derniers jours entre le FC Barcelone et l’AS Monaco. Sur la table, il y a une offre de prêt d’une saison assortie d’une option d’achat, estimée à 12 millions d’euros. Dans le contrat, les Catalans ont inclus une clause de pourcentage sur une future revente. Les deux clubs se sont déjà entendus sur la majorité de ces détails.

En revanche, ce qui continue de retarder le transfert, c’est le salaire d’Ansu Fati. D’après la même source, le FC Barcelone a demandé à l’AS Monaco de prendre en charge une partie de la rémunération du jeune attaquant. Les discussions se poursuivent donc sur ce point entre les parties concernées. Mais une chose est sûre : les Monégasques sont motivés à faire signer Ansu Fati, qui n’est pas insensible non plus à l’intérêt porté par le club français.