ASSE Mercato : Un départ annoncé dans le staff de Horneland

En plus du renforcement de l’équipe de l’ASSE et du changement annoncé à la tête de la Direction sportive, le staff d’Eirik Horneland va aussi connaitre un réaménagement.

Mercato : Gazidis annonce des changements à l’ASSE

L’ASSE est en mouvement depuis sa relégation en Ligue 2. Des mouvements qui avait été annoncés par le président du club dans la foulée de la descente. « Il y a déjà eu beaucoup de changements, mais nous avons qu’il est nécessaire de faire plus de changements et plus d’investissements », avait déclaré Ivan Gazidis.

Pour ce faire, l’AS Saint-Etienne est en quête d’un nouveau Directeur sportif plus expérimenté, pour prendre la place de Loïc Perrin. Ce dernier sera réaffecté à la tête de la cellule de recrutement selon l’Insider Mohamed Toubache-Ter.

ASSE : Horneland réclame Huseklepp dans son staff

Concernant le staff technique, Eirik Horneland a été conforté à son poste d’entraîneur malgré la relégation en Ligue 2. Néanmoins, son staff sera renforcé. En mai, il a exprimé son souhait de bosser avec Erik Huseklepp, son ex-adjoint au SK Brann en Norvège.

« Je parle encore beaucoup à Erik. Je l’apprécie vraiment beaucoup, il me prodigue de bons conseils. […]. Je pense que nous travaillerons à nouveau ensemble. J’en suis même certain », a laissé entendre le coach de l’ASSE dans une interview accordée à Fotballpodden.

Mercato : Benjamin Guy sur le départ à Saint-Etienne

Entretemps, c’est dans le sens des départs que ça bouche. Romain Hamouma a été nommé adjoint de Sylvain Gibert, nouveau coach de l’équipe Réserve. À six jours de la reprise des entraînements, Mohamed Toubache-Ter annonce le départ de Benjamin Guy, l’un des préparateurs physiques des Verts depuis décembre 2022. Ne servant qu’à poser les plots, Benjamin Guy serait sur le départ.



Humainement, un type exceptionnel… proche voir trop proche des joueurs (ce qui lui est reproché par certains)



Réflexion du board #ASSE pour faire évoluer l’aspect suivi médical.— Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 13, 2025

Il serait victime de l’ambition de KSV de faire évoluer le suivi physique et médical des joueurs d’Eirik Horneland. Pour rappel, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne avaient commandé un audit de tout le secteur médical (Médecin, Kinés, préparateurs physiques et masseurs), la saison dernière.