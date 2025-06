Mercato : Le LOSC vise un ange déchu du FC Nantes

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, un indésirable du FC Nantes attise les convoitises du LOSC. Les Canaris vont toucher un joli chèque.

Mercato FC Nantes : Le LOSC veut soulager le FCN

Alban Lafont est annoncé sur le départ cet été. Le gardien de but français va quitter le FC Nantes pour poursuivre sa carrière ailleurs. Écarté de l’équipe première par l’ex-entraîneur Antoine Kombouaré en raison de ses performances moins solides et de la forte concurrence, il n’a plus joué en Ligue 1 depuis le 24 novembre 2024.

Sa situation s’est compliquée après l’arrivée du nouveau portier Anthony Lopes lors du dernier mercato hivernal en provenance de l’Olympique Lyonnais. Il a été finalement envoyé en équipe réserve en National 3 pour maintenir sa forme. Cette saison, Alban Lafont a disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues avec le FC Nantes, a encaissé 19 buts et réalisé 2 cleansheets.

Le gardien de but français a retrouvé sa forme et suscite l’intérêt de certains clubs à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival. Selon les informations d’Africa foot, Alban Lafont pourrait rejoindre un autre club de Ligue 1. Le portier nantais serait sur les tablettes du LOSC. Les Dogues se seraient déjà renseignés sur sa situation et auraient formulé une offre pour le jeune portier.

Les dirigeants du FC Nantes n’ont pas encore donné leur feu vert pour acter le départ d’Alban Lafont. Et ce n’est pas le seul prétendant en Ligue 1. La source précise que le Stade Brestois est aussi chaud pour recruter le gardien de but du FC Nantes. Le crack nantais est aussi pisté en Turquie.

Selon le journaliste Nicolo Schira, Galatasaray se positionne aussi pour déloger Alban Lafont. Le club stambouliote envisagerait de dégainer une offre pour le portier nantais cet été. Sous contrat jusqu’en 2027, sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros par le site Tansfertmarkt. La direction du FC Nantes exigerait un montant plus élevé avant de le laisser partir.