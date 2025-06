Mercato: Will Still veut chiper un atout précieux au RC Lens

Apparemment, l’entraîneur Will Still serait bien décidé à jouer de mauvais tours au RC Lens durant ce mercato estival. Après le dossier de Max Johnston, où les deux parties sont sur le coup, c’est désormais sur la piste de Juma Bah qu’elles vont sans doute s’affronter.

Mercato : Le RC Lens et Will Still se disputent Juma Bah

Le départ de Will Still du banc du RC Lens ne fera pas de bien au club artésien cet été. En effet, lors de son passage, le technicien belgo-anglais a suivi de près plusieurs joueurs qu’il envisageait de proposer aux Lensois, mais depuis son départ, il compte les attirer à Sunderland AFC. Parmi eux figure Juma Bah. Le défenseur central sierra-léonais a évolué avec le RC Lens la saison dernière.

Le 30 juin prochain, son contrat de prêt arrivera à expiration et il devra retourner à Manchester City. D’après le média anglais Express, les Sang et Or envisagent de négocier sa signature définitive avec les Mancuniens. Pendant ce temps, Sunderland AFC souhaite également le recruter à la demande de son nouvel entraîneur, Will Still.

La bataille sur ce dossier s’annonce donc intéressante entre deux parties qui entretiennent une bonne relation. À noter que Juma Bah n’est pas le seul joueur pour lequel Will Still et le RC Lens se disputent. Max Johnston en fait aussi partie, car il est l’une des cibles très appréciées par les deux camps.