Le RC Lens acte le départ de Will Still et son nouveau club

Après l’annonce de Will Still à l’issue de la dernière journée de Ligue 1, c’est désormais au tour du RC Lens de confirmer le départ de son entraîneur. Le club artésien a même dévoilé le nom du nouveau club du technicien de 32 ans.

Mercato : Will Still n’est plus l’entraîneur du RC Lens

Un an seulement après son arrivée en provenance du Stade de Reims, Will Still quitte déjà le banc du RC Lens. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, le jeune entraîneur a préféré écourter son aventure avec les Sang et Or. Après la brillante victoire de son équipe face à l’AS Monaco (4-0), à l’occasion de la 34e et dernière journée du championnat, Will Still avait annoncé qu’il ne serait plus à Lens la saison prochaine.

« Je ne serai pas l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. C’était la dernière de la saison à Bollaert, mais c’était aussi ma dernière (…) C’est le fait que j’ai besoin de rentrer chez moi. Tout le monde est bien conscient de ce qui s’est passé dans ma vie. C’est pour ça », avait notamment expliqué Still. Fin de collaboration entre le Racing et Will Still



Le club et Southampton FC ont signé un accord ce jour. Le Racing remercie chaleureusement Will qui a incarné, par sa résilience et sa personnalité authentique, le club cette saison et lui souhaite pleine réussite outre-Manche 🤝— Racing Club de Lens (@RCLens) May 25, 2025

Ce dimanche après-midi, le club lensois a entériné cette décision dans un bref communiqué, tout en indiquant avoir trouvé un accord avec Southampton pour le Belgo-Britannique.

« Fin de collaboration entre le Racing et Will Still. Le club et Southampton FC ont signé un accord ce jour. Le Racing remercie chaleureusement Will qui a incarné, par sa résilience et sa personnalité authentique, le club cette saison et lui souhaite pleine réussite outre-Manche », écrit le Racing Club de Lens sur son site internet. Dans la foulée, le club anglais a également officialisé la venue de son nouveau manager.

Will Still signe à Southampton jusqu’en 2028

À peine parti du RC Lens, Will Still va déjà rebondir. Comme annoncé ces derniers jours, le désormais ancien coach du RC Lens dépose ses valises en Angleterre. Désireux de retrouver sa famille au Royaume-Uni, le coach anglo-belge rebondit chez une ancienne formation de Premier League. En effet, le natif de Braine-l’Alleud s’est engagé en faveur de Southampton, qui descend en D2 anglaise. Still's the one ❤️ pic.twitter.com/BLV2IPcEaA— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 25, 2025

Les Saints ont annoncé sa venue pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2028. Plusieurs clubs anglais britanniques et écossais l’ont approché pour l’enrôler. Finalement, ce sont les pensionnaires de St Mary’s Stadium qui ont obtenu le dernier mot. Dès lundi, Will Still sera mis à contribution par sa nouvelle direction avec pour objectif de remonter rapidement dans l’élite anglaise. Concernant le RC Lens, Pierre Sage, l’ancien coach de l’OL, est pressenti pour prendre la succession de Still.