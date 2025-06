Mercato : bataille RC Lens-Still pour un Écossais, des news

Depuis quelques jours, des sources annoncent l’intérêt concret du RC Lens pour Max Johnston, un jeune latéral droit écossais qui évolue au SK Sturm Graz. Aux dernières nouvelles, Will Still, ancien entraîneur rémois devenu manager de Southampton FC, s’est immiscé dans le dossier pour les Anglais.

Mercato RC Lens : Max Johnston, une piste qui s’éloigne ?

Le dossier de transfert de Max Johnston s’annonce compliqué pour le RC Lens, qui a désormais un concurrent de taille : Southampton FC, dirigé par Will Still. D’après la presse anglaise, le technicien belgo-anglais de 32 ans a recommandé aux dirigeants de son nouveau club de signer le latéral droit écossais. Il suit le joueur de 21 ans depuis son passage en France et admire son style de jeu.

Ainsi, Will Still devient un concurrent direct pour les Lensois sur cette piste prometteuse. Jusqu’à présent, les Sang et Or n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier qui s’annonce brûlant. Par conséquent, les prochains jours du mercato s’annoncent serrés entre Will Still et le RC Lens, qui pourraient s’affronter autour de ce jeune prodige écossais. Photo de Will Still du RC Lens

Max Johnston indécis sur son avenir

Sur le marché, les deux clubs ne sont pas les seuls prétendants à s’intéresser à Max Johnston. Ce dernier est également dans le viseur de l’Atalanta Bergame, de Hambourg, de l’OGC Nice et du FC Augsbourg. Interrogé récemment sur son avenir avec le SK Sturm Graz, le natif de Middlesbrough est resté indécis : « Je suis sous contrat en Autriche pour deux ans encore. Je me prépare pour la pré-saison. On verra ce que l’avenir me réserve », a-t-il déclaré. Max Johnston est lié à son club jusqu’en juin 2027.