Mercato OL : Une nouvelle tendance se dégage pour Tagliafico

En fin de contrat à l’OL, Nicolas Tagliafico semble se diriger vers un départ libre, alors que le club rhodanien tente de le prolonger. Il serait en direction de l’Angleterre.

Mercato : Tagliafico file vers l’Angleterre où il a des courtisans

Arrivé à l’OL en juillet 2022, Nicolas Tagliafico sera officiellement libre de tout engagement dans deux semaines. Il a la possibilité de rester à Lyon en prolongeant son contrat expirant le 30 juin 2025 ou de partir librement.

Cette semaine, le média spécialisé Olympique Lyonnais a indiqué que le défenseur de 32 ans était favorable à une nouvelle signature, car il se plaît à Lyon. Cependant, la tendance semble s’inverser. La non-qualification des Gones en Ligue des champions change la donne pour l’arrière latéral gauche, qui en avait fait une condition pour rester.

Selon les informations en provenance d’outre-Manche, Nicolas Tagliafico se dirige vers le championnat britannique. Des clubs en Angleterre sont à l’affût pour l’enrôler gratuitement, d’après le journaliste britannique Ben Jacobs sur X. Lyon left-back Nicolás Tagliafico set to become a free agent at the end of June.



Lyon are still trying to persuade Tagliafico to extend, but an exit is looking increasingly likely with current interest from England.



One to watch in the next two weeks.🇦🇷 pic.twitter.com/vgBRuOkQj9— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 13, 2025

Sauf rebondissement, le champion du monde argentin ne prolongera donc pas son aventure à l’OL, malgré l’insistance de la direction lyonnaise qui apprécie son état d’esprit et son leadership au-delà de ses performances.