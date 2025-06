Mercato OGC Nice : Un cador anglais à l’affût pour Boudaoui

À deux ans de la fin de son contrat avec l’OGC Nice, Hicham Boudaoui pourrait connaître un départ précipité cet été. L’international algérien de 25 ans serait dans le viseur de Manchester United qui suit ses performances de près.

Mercato OGC Nice : Direction Manchester United pour Hicham Boudaoui

Arrivé en 2019 en provenance de l’AC Paradou, Hicham Boudaoui a déjà passé six saisons à l’OGC Nice. Le joueur de 25 ans est passé par toutes les émotions avec le club, que ce soit en cas d’échec ou de victoire. Grâce à ses performances, il a été prolongé en 2023 pour quatre saisons de plus. Hicham Boudaoui est devenu ainsi, l’un des joueurs les plus importants du vestiaire de l’OGC Nice.

Mais cet été, son aventure pourrait prendre fin, parce qu’il fait l’objet de convoitise en Europe. D’après La Gazzetta Dello Sport, le Fennec est dans le collimateur de Manchester United. Lors du match amical entre l’Algérie et la Suède (défaite 3-4), les Diables Rouges ont envoyé des émissaires pour suivre de près les performances d’Hicham Boudaoui.

Malheureusement, le milieu relayeur n’a pas été productif, parce qu’il a été remplacé pendant que les Fennecs étaient menés 4-0. D’après le média italien, cette contre-performance pourrait retourner la situation en sa défaveur si les Mancuniens ne sont pas satisfaits. Pour le moment, Manchester United n’a encore pris aucune décision et reste tout de même à l’affût.