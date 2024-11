Mercato PSG : L’Atalanta Bergame fixe le tarif pour Éderson !

Placé dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens comme le PSG et Manchester City, Éderson pourrait quitter l’Atalanta Bergame dès cet hiver. Mais le club italien ne compte pas brader son talent brésilien.

Mercato PSG : Luis Enrique veut Éderson au Paris SG

Éderson, le jeune milieu de terrain brésilien de l’Atalanta Bergame, ne cesse de faire parler de lui. Son style de jeu dynamique et sa vision du jeu ont attiré l’attention des plus grands clubs européens. Selon le Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin et Manchester City seraient en concurrence pour s’attacher les services du talentueux joueur.

Luis Enrique, l’entraîneur parisien, en quête d’un milieu de terrain capable d’apporter de la densité et de la créativité, aurait jeté son dévolu sur le joueur de la Dea. Éderson, par son profil physique et technique, correspond parfaitement au projet de jeu du technicien espagnol. Cependant, l’Atalanta, consciente de la valeur de son joueur, aurait fixé un prix de transfert qui pourrait refroidir certains prétendants.

Le Paris SG prêt à miser 60M€ pour Éderson ?

En cette période de trêve internationale, le Paris Saint-Germain continue d’explorer les pistes pour renforcer son effectif lors du prochain mercato hivernal. Le milieu de terrain serait une priorité pour Luis Campos, qui aurait coché le nom d’Ederson. Déjà annoncé dans le viseur du Paris SG l’été dernier, l’international brésilien demeure une cible de choix pour le club de la capitale française.

Le milieu de terrain, qui s’est imposé comme un élément clé de l’équipe de Gian Piero Gasperini, est également suivi de près par d’autres grands clubs européens, notamment Manchester City et la Juventus Turin. Et selon le Mundo Deportivo, la qualité des prétendants d’Éderson aurait poussé les dirigeants de l’Atalanta à fixer un prix de départ d’environ 60 millions d’euros pour laisser filer le compatriote de Neymar.

À 25 ans, Ederson est à un tournant de sa carrière. Le PSG, avec ses ambitions européennes, pourrait lui offrir une nouvelle dimension. Reste maintenant à savoir si le PSG sera disposé à mettre un tel montant pour l’attirer à Paris en janvier. Affaire à suivre…