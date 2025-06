Mercato PSG : Un joyau à 60M€ anime les débats à Paris !

La saison réussie du PSG en Europe a été le fruit des belles performances des joueurs, dont João Neves. Le jeune milieu de terrain portugais anime le débat dans la presse française, par exemple auprès de Daniel Riolo qui a été dithyrambique face à ses prestations.

João Neves, la nouvelle révélation du PSG

João Neves a été déniché par le PSG en août 2024 en provenance de Benfica Lisbonne pour 60 millions d’euros. Sa signature a été plus qu’une surprise, parce que son jeune âge n’était visiblement pas à la hauteur des attentes du club de la capitale. Mais durant la saison, la remarque a été totalement différente. João Neves s’est littéralement imposé avec des performances étincelantes à la clé.

Grâce à son style de jeu et à sa polyvalence, il est devenu un pilier dans le dispositif de Luis Enrique. Le joueur de 20 ans forme une belle paire avec Vitinha en milieu de terrain, ce qui a permis au PSG de pouvoir se démarquer. João Neves cette saison, c’est : 53 matchs de 3 851 minutes pour cinq buts et neuf passes décisives. Une statistique immense pour un joueur qui dispute sa première saison en Ligue 1 et avec le PSG. Photo de Joao Neves

Daniel Riolo : « C’est une petite merveille »

Pour Daniel Riolo, les deux Portugais sont des recrues extraordinaires : « Vitinha et Neves, t’es sur deux joueurs très très bons qui sont en totale confiance en plus. Moi, Vitinha m’a plu dès qu’il est arrivé, mais te dire qu’à ce point-là, je l’imaginais atteindre ce niveau… Quand même pas. Neves c’est pareil, tu vois tout de suite que c’est une petite merveille. Là, ils ont atteint des niveaux, je ne sais pas s’ils vont pouvoir les tenir, mais c’est extraordinaire », a-t-il déclaré sur After Foot de RMC Sport. Le PSG peut donc s’en réjouir.