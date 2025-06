Mercato : Le PSG prépare une folie pour une star des Bleus !

Auréolé de son titre de vainqueur de la Ligue des Champions 2025, le PSG prépare la saison prochaine avec beaucoup d’ambitions. La preuve, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à une folie pour un cadre de l’équipe de France.

Mercato PSG : Un contrat en or dans les tuyaux pour Dembélé ?

Auteur de 33 buts et 15 passes décisives, Ousmane Dembélé a été l’un des hommes forts de la saison exceptionnelle du Paris Saint-Germain, avec à la clé un succès historique en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan (5-0), le 31 mai passé à l’Allianz Arena de Munich. D’ailleurs, l’attaquant de 28 ans est considéré comme le grand favori pour remporter le Ballon d’Or 2025.

Lisez aussi : PSG : Après Ousmane Dembélé, alerte pour Désiré Doué !

À voir Mercato OGC Nice : Un cador anglais fonce sur Evann Guessand

Et tout logiquement, Ousmane Dembélé est courtisé sur le marché des transferts. Son efficacité devant les buts étant très appréciée par plusieurs autres grands clubs européens comme Liverpool, Arsenal et Chelsea. Mais le PSG ne compte pas se séparer de son numéro 10 et s’activerait déjà en coulisses se mettre à l’abri de toute surprise dans ce dossier. Photo : Ousmane Dembélé

Actuellement lié jusqu’en 2028, Ousmane Dembélé n’est pas vraiment sur le marché cet été, mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont conscients que la pression pourrait être forte si le Champion du Monde 2018 venait à réaliser une nouvelle saison XXL l’année prochaine.

Lisez aussi : Coup dur PSG : Grosse tuile confirmée pour Ousmane Dembélé

D’après les informations relayées par le site 90 Min, une prolongation de contrat sur deux ans, soit jusqu’en 2030, serait ainsi sur la table des négociations entre les dirigeants du PSG et le clan Dembélé. Pour convaincre le natif de Vernon de signer, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, lui proposerait un salaire de près de 30 millions d’euros annuels, soit le double de ce qu’il touche actuellement.

À voir Mercato ASSE : Davitashvili vers un retour en Ligue 1 ?