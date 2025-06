Mercato ASSE : Jaber arrive, le départ d’un défenseur activé

Alors que le transfert de Mahmoud Jaber à l’ASSE est dans les tuyaux, Pierre Cornud est sur le point de faire le chemin inverse et ainsi retourner au Maccabi Haïfa. Son retour en Israël se précise.

Mercato : Mahmoud Jaber arrive à l’AS Saint-Etienne

L’ASSE a bouclé le transfert de Mahmoud Jaber du Maccabi Haïfa. Il ne reste plus que l’officialisation de la signature du milieu de terrain Israélien. Elle devrait intervenir cette semaine, probablement lors de la rentrée sportive fixée au jeudi 19 juin.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Davitashvili vers un retour en Ligue 1 ?

À voir Mercato OM : Accord bouclé pour Arouna Sangante ?

Un possible échange entre l’international Israélien (13 sélections) et Pierre Cornud avait été évoqué un temps. Mais l’ancien défenseur du Maccabi Haïfa n’a finalement pas été inclus dans la transaction. L’AS Saint-Etienne a conclu un accord autour d’un montant de 2 M€, plus des bonus, pour recruter Mahmoud Jaber.

L’ASSE négocie le retour de Cornud au Maccabi Haïfa

Néanmoins, Sport5 croit savoir que le retour de l’arrière latéral gauche au Maccabbi est toujours d’actualité. Les deux clubs négocieraient en ce moment le deal. La source évoque des discussions avancées et sur le point de déboucher sur un accord.

Arrivé à l’ASSE l’été dernier à la faveur d’un transfert conclu à 1,1 M€, Pierre Cornud n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe stéphanoise. Gêne par des blessures à répétition, il n’a disputé qu’une 11 bouts de matchs pour 7 titularisations toute la saison.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Deux obstacles pour Lucas Perrin

À voir Mercato PSG : Un joyau à 60M€ anime les débats à Paris !

Conscient de son échec chez les Verts, il serait favorable à un retour au Maccabi Haïfa, club avec lequel il avait joué la Ligue des champions en 2022, la Ligue Europa en 2023 et la Ligue Conférence en 2024.