Mercato OGC Nice : un cadre visé par le Fenerbahçe !

Face aux départs de certains joueurs de son équipe, l’équipe de Fenerbahçe, dirigée par José Mourinho, jette son dévolu sur Evann Guessand. L’attaquant ivoirien est encore lié à l’OGC Nice, mais il pourrait prendre la direction de la Turquie cet été.

Mercato OGC Nice : Evann Guessand dans le viseur de Fenerbahçe

En lice pour les barrages de la Ligue des champions, le Fenerbahçe est en quête de nouvelles recrues pour renforcer son équipe. Dans le secteur offensif, José Mourinho doit faire face aux départs d’Edin Dzeko, en fin de contrat et de Youssef En-Nasri, convoité en Arabie Saoudite et au Qatar. Pour pallier ces absences offensives, le club jaune et bleu marine envisage la signature d’Evann Guessand.

L’international ivoirien sort d’une saison accomplie avec 13 buts et 10 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances attisent la convoitise du technicien portugais, José Mourinho, qui veut compter sur lui dès la saison prochaine. Selon Hurriyet, le Fenerbahçe serait prêt à casser sa tirelire pour recruter le natif d’Ajaccio, évalué à 25 millions d’euros.

Le Fenerbahçe face à la concurrence pour Evann Guessand

À cet effet, l’OGC Nice réclame une somme de 30 millions d’euros. Dans les prochains jours, les Aiglons pourraient s’asseoir à la table des négociations avec les Turcs. Pour rappel, le Fenerbahçe n’est pas le seul prétendant d’Evann Guessand. En Premier League anglaise, le Wolverhampton FC lorgne aussi sur le joueur de 23 ans. Les Loups ont d’ailleurs entamé les négociations avec l’OGC Nice avec une première offre concrète, lançant ainsi la rivalité avec le Fenerbahçe. Il appartient à l’Ivoirien désormais de faire son choix.