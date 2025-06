Mercato OGC Nice : Evann Guessand vers Wolverhampton ?

En quête d’un nouvel attaquant pour pallier le départ presque acté de son buteur, Matheus Cunha, le Wolverhampton FC est sur le point de tenter la signature d’Evann Guessand. Une offre de 30 millions d’euros pourrait être proposée à l’OGC Nice pour céder les droits de l’international ivoirien.

Mercato : Wolverhampton se positionne pour Evann Guessand

Après une saison réussie, avec 13 buts et 10 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues avec l’OGC Nice, Evann Guessand attise la convoitise de plusieurs clubs en Europe, plus particulièrement en Angleterre. Depuis quelque temps, des rumeurs annoncent l’intérêt de Brighton FC pour le joueur de 23 ans, mais désormais, les Albions ne sont plus les seuls sur ce dossier.

Lire aussi : L’OM et Man United en lutte pour un crack de Ligue 1

À voir Mercato : 20M€ ! Bataille serrée entre le SRFC et l’OGC Nice

Selon les informations de Sky Sports, le Wolverhampton FC s’est également lancé sur la piste de l’international ivoirien, en raison du départ presque conclu de Matheus Cunha. En effet, le buteur brésilien a signé à Manchester United pour une nouvelle aventure, laissant un vide important dans la ligne offensive des Wolves. À cet effet, la direction du club souhaite tenter le recrutement d’Evann Guessand.

Lire aussi : Mercato OGC Nice : Une nouvelle destination pour Evann Guessand

Une offre de 30 millions d’euros en ligne de mire !