Stade XXL : le PSG prêt à imiter un bijou américain à 5Mds €

En quête d’un nouvel écrin à la hauteur de ses ambitions, le PSG lorgne sur le modèle du SoFi Stadium de Los Angeles. Un projet pharaonique, inspiré par la démesure américaine et soutenu par la volonté d’ériger un temple du spectacle bien au-delà du football.

Le PSG veut tourner la page du Parc des Princes

Alors que le bras de fer se poursuit avec la Mairie de Paris au sujet de la propriété du Parc des Princes, le PSG explore activement d’autres horizons. Lors d’un déplacement à Pasadena pour la Coupe du monde des clubs, le directeur général Victoriano Melero a fait une confidence très claire à Reuters, qui reflète l’ambition du club.

« Le prochain défi est un nouveau stade. Pendant un an, nous allons analyser et faire un choix pour notre avenir, et nous nous inspirons de ce qui se passe aux États-Unis en matière d’infrastructures sportives », a-t-il fait savoir.

L’objectif est clair : sortir du carcan institutionnel parisien pour construire un équipement visionnaire, libre des contraintes politiques. Deux sites, à Massy et Poissy, ont été présélectionnés, avec une capacité estimée entre 60 000 et 90 000 places.

SoFi Stadium, source d’inspiration grandeur nature

Inauguré en 2020 à Los Angeles, le SoFi Stadium (5,5 milliards d’euros) incarne la référence absolue pour le PSG. Enceinte ultra-moderne et multifonctionnelle, elle abrite deux franchises NFL et propose une immersion totale : écran géant circulaire, toiture translucide, loges connectées, fan zones, commerces, et même un lac artificiel.

« Le SoFi Stadium est un lieu incroyable, bien plus qu’une simple installation sportive : c’est un véritable lieu de divertissement et de spectacle. C’est ce sur quoi nous souhaitons vraiment miser pour diversifier nos revenus », a insisté Melero.

L’expérience fan au cœur du projet

Au-delà de l’accueil de matchs, le futur stade parisien ambitionne de devenir un centre de vie à part entière. « Un match, ce n’est pas que 90 minutes de sport, c’est aussi une expérience avant et après le match. Le PSG est devenu un producteur d’émotions », affirme Melero.

Ce virage stratégique, soutenu par l’entrée au capital d’Arctos Partners, reflète une volonté d’indépendance et d’innovation. Et si le Parc appartient à l’histoire, le PSG veut désormais écrire l’avenir dans un temple à l’américaine.