Mercato : 100M€ ! Le Bayern Munich prépare un hold-up au PSG

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le Bayern Munich semble déterminé à trouver son bonheur au sein de l’effectif du PSG durant ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Le Bayern Munich insiste pour Bradley Barcola

Après le sacre historique du PSG en Ligue des Champions, Bradley Barcola intéresserait plusieurs grands clubs européens, selon la presse européenne. Le Bayern Munich et Liverpool sont cités parmi les prétendants de l’attaquant français de 22 ans. Titulaire indiscutable en début de saison, l’ancien ailier de l’OL a vu son temps de jeu diminuer depuis l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier passé, et l’explosion de Désiré Doué dans la seconde partie de saison.

Plusieurs sources à l’étranger pensent que cette situation pourrait pousser l’international français a réclamer un bon de sortie durant ce mercato estival. Dans l’optique de la prochaine Coupe du Monde, Barcola veut retrouver de la stabilité sur le terrain afin de garder intactes ses chances d’être appelé par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Et selon les informations de Sky Sports, le Bayern Munich se serait positionné, en faisant de Bradley Barcola l’une de ses cibles privilégiées pour remplacer Leroy Sané, qui va quitter le club au terme de son contrat le 30 juin à venir. Et aux dernières nouvelles, les dirigeants bavarois se montreraient bien déterminés dans ce dossier.

Contact établi entre le Bayern Munich et Barcola

Auteur de 21 buts et 19 passes décisives en 58 matches toutes compétitions confondues, des statistiques qui le placent parmi les attaquants les plus prolifiques de la saison, Bradley Barcola attire forcément les regards. Outre Liverpool et Manchester City, le Bayern Munich serait prêt à tenter sa chance jusqu’au bout sur cette piste. De nouveaux contacts ont eu lieu entre les représentants de Barcola et le PSG.



Dossier presque impossible car les champions d’Europe ne sont pas vendeurs, mais Eberl insiste. / @altobelli13, @cfbayern pic.twitter.com/s7u1LQXjrW— Media Bayern France (@MediaBayernFR) June 17, 2025

Ce mardi, le journal Bild révèle que malgré la réponse négative du Paris SG, qui souhaite garder son joueur, Max Eberl insiste dans ce dossier. Le directeur sportif du club allemand maintient le contact avec l’entourage du joueur et attend la moindre ouverture pour frapper.

Même si les chances de voir Barcola échapper des mains de Nasser Al-Khelaïfi sont très minces, conclut Bild. Pour rappel, le natif de Lyon, dont le contrat court jusqu’en juin 2028, est évalué à plus de 100 millions d’euros par le Paris Saint-Germain.