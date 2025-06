Mercato : Le PSG envoie 100 M€ en Espagne pour ce crack !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a tenté un gros coup au FC Barcelone cet été. Le géant catalan a rejeté l’offre des Parisiens.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un crack du Barça

Le PSG cherche de renforts cet été. Pour renforcer la défense, le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos flaire une piste en Espagne. Selon les informations de Carpetas Blaugrana, le PSG serait en pince pour le latéral droit français Jules Koundé. Ce jeune défenseur français est l’un des hommes forts du FC Barcelone.

Titulaire indiscutable, Jules Koundé a disputé 48 matches avec le géant catalan cette saison. Il a fait trembler les filets à deux reprises et a délivré 7 passes décisives. Le technicien du Paris SG, Luis Enrique a donné son Ok pour l’arrivée de l’international français à Paris. Les pensionnaires du Parc des Princes sont passés à l’attaque et ont dégainé une offre de 100 millions d’euros pour le roc français.

Mais le FC Barcelone n’est pas vendeur. L’entraîneur de l’équipe, Hansi Flick a fermé la porte au départ de sa pépite. Jules Koundé est intouchable pour le moment. Le défenseur aurait décidé aussi de rester en Espagne et d’aider le Barça encore la saison prochaine. Selon le site Transfertmakt, la valeur marchande du Français est estimée à 65 millions d’euros.