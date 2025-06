Mercato PSG : Un duel de riches pour une cible prioritaire

Les négociations entre le PSG et Gianluigi Donnarumma piétinent, et ouvrent la voie à un possible départ de l’Italien. Dans ce contexte, Lucas Chevalier apparaît comme la cible prioritaire des Qataris, mais une lutte acharnée se profile face à Newcastle, propriété du fonds souverain saoudien.

Mercato PSG : Lucas Chevalier pour l’après Donnarumma ? ça chauffe entre deux grandes puissances

Le dossier du renouvellement de Gianluigi Donnarumma au PSG reste en suspens, avec peu d’avancées concrètes. Selon Dominique Séverac, journaliste au Parisien, « Donnarumma ? Au moment où il ne prolongera pas, ils iront chercher un autre gardien. À 90 % ce sera Chevalier ».

Lire aussi : Mercato PSG : 90M€ ! L’énorme coup que prépare le Paris SG

À voir Mercato ASSE : Varane en approche, coup de poker gagnant ?

L’actuel gardien parisien est donc sous pression, l’échéance de la fin de son contrat, prévue à l’issue de la saison prochaine, crée une incertitude majeure. Le jeune portier Lucas Chevalier, déjà pressenti pour succéder à Donnarumma, ne viendra pas au PSG sans garantie de statut de titulaire.

Lire aussi : Bombe : Enquête ouverte contre le PSG pour harcèlement !

« Chevalier ne viendra jamais s’il y a Donnarumma, il ne va pas faire le match avec Donnarumma. Il ne vient que s’il a l’assurance d’être numéro un », a insisté Dominique Séverac sur L’Équipe du soir. Cependant, la tâche des Qataris s’annonce ardue. Newcastle, club détenu par le fonds public d’investissement saoudien (PIF), s’est également positionné sur le dossier Chevalier.

Lire aussi : Coup de théâtre : Le PSG laisse Maghnes Akliouche à Monaco

À voir Mercato OM : Gros coup en vue avec un attaquant anglais

Ce duel entre deux mastodontes du football, incarnant des rivalités économiques et diplomatiques, promet de faire des étincelles dans ce mercato estival. Le Paris SG est désormais confronté à une bataille délicate pour s’assurer les services d’un gardien clé, au moment où les enjeux sportifs et financiers s’entremêlent dans une guerre froide entre Qatar et Arabie Saoudite.