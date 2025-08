Mercato ASSE : Le PSV s’intéresse à un ancien Vert

Un ancien joueur de l’ASSE intéresserait le PSV Eindhoven. Le club néerlandais l’a inscrit sur sa liste des renforts espérés avant la fin du mercato estival.

ASSE : Niels Nkounkou visé par le PSV Eindhoven

Parti de l’ASSE, il a y deux ans, Niels Nkounkou pourrait quitter son club actuel, l’Eintracht Francfort. Il est convoité par le PSV Eindhoven. Selon les informations du média allemand Bild, il est fait partie des priorités du club champion d’Eredivisie.

L’équipe entraînée par Peter Bosz, ancien coach de l’Olympique Lyonnais, cherche des renforts pour mieux rivaliser en Ligue des champions cette saison. Ainsi, les dirigeants des « Fermiers » souhaitent débaucher l’ancien arrière latéral gauche de l’AS Saint-Etienne à Francfort, à en croire la source.

À voir

INFO Mercato : Le coup tordu de Cristiano Ronaldo à l’OM

Lsez aussi : ASSE : Stassin et Duffus, la mise au point de Horneland

Niels Nkounkou a certes encore trois ans de contrat avec le club allemand, mais il n’est pas un joueur indispensable de l’équipe. La saison dernière, il a pris part à 12 matchs en Bundesliga, pour seulement 4 titularisations. Le Franco-Congolais ne fait pas partie des premiers choix de Dino Toppmöller, entraîneur de l’Eintracht.

Nkounkou va-t-il découvrir l’Eredivisie et la Ligue des Champions ?

Recruté à l’ASSE contre 7,5 millions d’euros, il est évalué à 3,5 millions d’euros. Après l’Angleterre (Everton), Belgique (Standard de Liège), la France (Sainté) et l’Allemagne, le joueur de 24 ans a donc l’opportunité de découvrir le championnat des Pays-Bas et aussi la Ligue des Champions.

Lisez aussi : ASSE : Stassin et Duffus, la mise au point de Horneland

À voir

Mercato PSG : RMC fait trembler le dossier Ibrahima Konaté

Pour rappel, Niels Nkounkou a défendu les couleurs de l’AS Saint-Etienne entre le 14 janvier et le 1er septembre 2023, soit pendant 8 mois. Il avait disputé 21 matchs, pour 6 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées.