ASSE : Où en sont Stassin et Davitashvili avant Laval ?

L’ASSE est confronté à plusieurs incertitudes dans son effectif, notamment en attaque, à quelques jours du début de la Ligue 2, face au Stade Lavallois à Laval.

ASSE : Stassin participe à l’entraînement collectif en intégralité

L’ASSE va démarrer le championnat en déplacement au stade Francis Le Basser, contre le Stade Lavallois samedi (20h). À trois jours de ce match, Eirik Honrland n’a toujours pas son équipe au complet. Pierre Ekwah manque toujours à l’appel, tandis qu’Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Benjamin Bouchouari sont à l’écart du groupe, en attendant leurs éventuels transferts.

Et ce n’est pas tout ! Des joueurs offensifs ne sont toujours pas au mieux de leur forme. Blessé lors du premier match de préparation contre le FC Etoile Carouge, le 29 juin, Djylian N’Guessan n’est pas encore suffisamment remis pour la première journée de Ligue 2.

Quant à Lucas Stassin et Zuriko Davistashvili, ils ont participé à la séance collective d’entraînement ce mercredi, comme on peut le voir sur les images publiées sur le site internet de l’AS Saint-Etienne. Le premier a même pris part à l’intégralité de la séance selon Evect. Cependant, ils ne sont pas encore à 100 % pour débuter la rencontre face au club de Mayenne.

Stassin, Davitashvili, Duffus et Bernauer sont incertains face à Laval

L’avant-centre belge revient d’une longue blessure à la cheville, qui avait nécessité une opération. Quant au virevoltant ailier géorgien, il souffrait de douleurs aux adducteurs, ce qui avait justifié son absence face au Paris FC et lors de l’ultime match amical contre Cagliari, samedi.

Débarqué de Watford à l’ASSE en juillet dernier, Joshua Duffus « n’est pas encore totalement prêt », comme l’a indiqué Eirik Horneland en fin de semaine dernière. Les nouvelles sont également mauvaises en défense. Sorti du terrain sur blessure face à Cagliari, Maxime Bernauer est en attente de l’accord du staff médical pour rejouer. Sa présence à Laval est peu probable.

Il faut indiquer qu’Eirik Horneland donnera plus de précisions sur la forme des joueurs de son équipe, lors de la première conférence de presse d’avant-match de la saison, jeudi.