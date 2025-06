Mercato OM: Adrien Rabiot fait un choix fort pour son avenir

Arrivé librement en septembre passé, Adrien Rabiot s’est rapidement imposé comme un titulaire indispensable au sein de l’équipe de l’OM. Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu de terrain français attire tout logiquement durant ce mercato estival. Mais le principal concerné sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Mercato : L’OM a déjà tranché pour Adrien Rabiot

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM s’est donné pour principal objectif de conserver les joueurs majeurs sur ce mercato estival. Cette volonté a d’ailleurs été l’un des nombreux sujets de discussion lors du bilan de fin de saison, entre l’actionnaire Frank McCourt, les dirigeants et Roberto De Zerbi.

L’entraîneur italien compte bien sur ses leaders et veut qu’ils soient encore mieux entourés pour être performants et réguliers en vue des objectifs de l’exercice 2025-2026. Et il semble que l’Olympique de Marseille a réussi à convaincre Adrien Rabiot de poursuivre l’aventure. D’après RMC Sport, Rabiot, sauf revirement de situation, devrait et souhaiter rester à Marseille.

Le média sportif explique que le club marseillais est très serein dans ce dossier et sait que l’ancien joueur de la Juventus Turin a très envie de disputer la Ligue des Champions avec l’OM. Toujours selon la même source, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont totalement été rassurés sur l’avenir du natif de Saint-Maurice avant que ce dernier parte en vacances.

Les dirigeants de l’OM sont sereins et s’occuperont, dans un second temps, d’une éventuelle négociation pour prolonger le contrat de l’ex-milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Mais l’OM n’a pas de doute sur le fait qu’Adrien Rabiot portera le maillot Blanc et bleu ciel la saison prochaine.

Annoncé dans les plans de son ancien coach de la Juventus, Massimiliano Allegri, qui le veut avec lui à l’AC Milan, le partenaire de Mason Greenwood a confié à La Gazzetta dello Sport sa volonté claire de disputer la Champions League avec le vice-champion de France.

« Choisir l’OM alors que le club ne s’était pas qualifié en Ligue des champions n’était pas évident. Je suis bien à Marseille et j’ai hâte d’y participer, de jouer la Coupe d’Europe au Vélodrome et son ambiance unique », avait indiqué Adrien Rabiot il y a quelques semaines.