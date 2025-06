En quête d’un nouveau latéral droit pour concurrencer Amir Murillo, la direction de l’OM creuse une piste inattendue aux Pays-Bas. Rick Karsdorp, en fin de contrat avec le PSG Eindhoven, réapparait sur les tablettes phocéennes.

Info Mercato : L’OM réactive une piste surprise aux Pays-Bas

Décidément, l’Olympique de Marseille compte faire ses emplettes aux Pays-Bas. Il y a d’abord eu les pistes menant à Igor Paixao et Noa Lang, qui n’ont pas été un succès pour les Phocéens. Malgré ces échecs, les responsables de l’OM continuent de prospecter aux Pays-Bas. Et ils se tournent à présent vers Rick Karsdorp, latéral droit du PSV Eindhoven.

L’international néerlandais a vécu une saison difficile depuis son arrivée de l’AS Rome. Il a pris part à 20 rencontres, toutes compétitions confondues. Arrivant en de contrat avec le 30 juin prochain, il est libre de signer où bon lui semble. Le journaliste Jordi Escanilla indique alors que l’OM compte profiter de la situation pour attirer Rick Karsdorp dans ses filets. Les Phocéens pourraient donc s’attacher les services d’un piston expérimenté sans verser d’indemnité de transfert. 🚨Rick Karsdorp 🇳🇱 is out of contract — and Olympique de Marseille

are monitoring his situation closely.

Initial talks have taken place.#MercatoOM #om #ligue1 #MercatOM pic.twitter.com/o5AQ828IUS— Jordi Escanilla (@jordiescanilla) June 26, 2025

À noter que Rick Karlsdorp est une cible de longue date pour l’OM. Les Olympiens avaient déjà tenté de le recruter lors de son passage à La Roma. Cet été, la donne est différente, le joueur de 30 ans étant libre de choisir son prochain club. Les discussions entre les deux parties auraient donc repris. Reste à savoir si elles seront concluantes cette fois-ci.