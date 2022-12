PSG Mercato : La Juventus Turin tient la réponse de Luis Campos !

Publié par JEAN-LUC D le 31 décembre 2022 à 00:41

Annoncé dans le collimateur de la Juventus Turin, Luis Campos, conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi, n'aurait aucune intention de trahir le PSG.

En pleine restructuration après la démission collective de son ancienne direction, la Juventus Turin aimerait attirer Luis Campos. En effet, si Gianluca Ferrero devrait succéder à Andrea Agnelli au poste de président et Maurizio Scanavino à celui d’administrateur général, la Vieille Dame se cherche encore un directeur sportif puisque Federico Cherubini ne serait pas dans les plans des nouveaux décideurs.

Selon les récentes révélations du Corriere dello Sport, Maurizio Scanavino aimerait voir débarquer Luis Campos pour penser et developper le nouveau projet sportif des Bianconeri. Toujours selon la même source transalpine, l’actuel conseiller football du Paris Saint-Germain serait même la priorité de la Juve pour le poste, loin devant Frederic Massara de l’AC Milan et Cristiano Giuntoli du Napoli. Cependant, le dirigeant portugais n’aurait aucune envie de changement à l’heure.

PSG Mercato : Luis Campos est focus à 100% sur le Paris SG

D’après Calciomercato, Luis Campos serait bel et bien sur les tablettes de la Juventus Turin pour prendre la direction sportive. Toujours selon la même source, le conseiller football du Paris Saint-Germain ne serait pas insensible à cet intérêt puisqu’il serait très proche de Massimiliano Allegri, coach de la Juve, et les deux hommes aimeraient travailler ensemble.

De son côté, Sport Mediaset assure que le dirigeant portugais ne supporterait pas la présence trop encombrante de Nasser Al-Khelaïfi et serait ainsi ouvert à un départ. Une thèse totalement balayée par le journaliste Fabrizio Romano. « Luis Campos, à 100% concentré sur le PSG et heureux. Il travaille sur le projet du club au présent et à l’avenir malgré des liens avec d’autres clubs », a souligné le spécialiste italien ce vendredi, sur son compte Twitter.

Pour rappel, Campos est sous contrat avec le Paris SG jusqu'en juin 2025. Le champion de France en titre n'a a priori aucune envie de se séparer de lui et le Portugais est conscient de disposer dans la capitale de moyens financiers conséquents pour travailler comme il le veut. Les supporters parisiens peuvent donc passer le réveillon du nouvel an en toute sérénité.