Mercato: C’est officiel, un défenseur du PSG file en Ligue 2

À quelques jours de disputer un huitième de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG poursuit son dégraissage, notamment chez les jeunes. Un défenseur file ainsi en Ligue 2 pour s’aguerrir davantage.

Mercato PSG : Naoufel El Hannach prêté au Montpellier

Après Yoram Zague (Copenhague), Ibrahima Diaby (FC Bruges), Mahamadou Sangaré (Manchester City), Oumar Camara (Vitoria Guimaraes), Thomas Cordier (Red Star) et Axel Tape (Bayer Leverkusen), le PSG officialise un deuxième prêt durant ce mercato estival. Joueur des U19 du PSG, Naoufel El Hannach est officiellement prêté à Montpellier pour la prochaine saison.

Lisez aussi : PSG Mercato : C’est bouclé, un défenseur file à Montpellier

À voir Mercato OM : Le verdict final tombe pour Leonardo Balerdi !

Un mouvement sans option d’achat, preuve que le PSG continue de croire au potentiel de son défenseur central de 20 ans. El Hannach va tenter de franchir un cap sous les ordres de Zoumana Camara, son ancien entraîneur chez les U19 parisiens, aujourd’hui coach de Montpellier HSC. 📸👋 pic.twitter.com/8tnkXwVPwK— MHSC (@MontpellierHSC) June 26, 2025

D’après le quotidien L’Équipe, c’est même le technicien français qui a personnellement insisté pour obtenir El Hannach, convaincu de sa capacité à apporter solidité et sérénité dans le secteur défensif montpelliérain. Sur le site officiel du Montpellier Hérault, le Titi a livré ses premières impressions avant cette nouvelle expérience avec le club relégué en Ligue 2.

« Je suis très content de signer un an au MHSC. C’est une fierté pour moi de jouer dans un groupe professionnel et essayer de prendre du temps de jeu. Je suis un défenseur polyvalent, je peux jouer à gauche, à droite ou central. Je connais très bien le coach, je l’ai eu deux années et c’est un super coach. Il m’a fait part du projet et j’ai tout de suite adhéré. Je suis très content d’être Pailladin cette année et j’espère qu’on va faire une grande saison et que tout va bien se passer », a déclaré le nouveau numéro 3 du club cher au président Laurent Nicollin.

Lisez aussi : FLASH Mercato : Montpellier frappe un joli coup au PSG !

Ce prêt s’inscrit donc dans une logique de développement : accumuler du temps de jeu, prendre de l’expérience, et revenir plus fort au Paris SG. Un pari gagnant-gagnant pour les trois parties, avec en toile de fond un lien fort entre deux anciens Parisiens : Camara et El Hannach.

À voir Coup de tonnerre : Mbappé attaque encore le PSG en justice !