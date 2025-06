Mercato ASSE : Un nouvelle défense en construction à Sainté

Malgré la relégation en Ligue 2, l’ASSE renforce son équipe. La reconstruction de la défense est la priorité de la Direction stéphanoise.

Mercato : L’ASSE se renforce pour la Ligue 2

L’ASSE a recruté Lassana Traoré, jeune arrière latéral droit des Diambars du Sénégal. Avant la signature du talentueux sénégalais, les décideurs du groupe Kilmer Sports Ventures ont levé l’option d’achat de Maxime Bernauer, un défenseur central. Prêté à l’AS Saint-Etienne en janvier 2025, il avait pris part à 11 matchs en Ligue 1, dont le dernier face à Toulouse FC, qui a consacré la relégation des Verts en Ligue 2.

Les Stéphanois ont entamé la préparation estivale le jeudi 19 juin. Lors de la reprise, Eirik Horneland avait indiqué que Kilmer Sports Ventures va poursuivre son recrutement.

De nouveaux joueurs sont donc attendus à l’ASSE en renfort, à la suite d’Irvin Cardona, Mahmoud Jaber et évidemment Traoré et Bernauer.

La priorité du recrutement reste la défense, un secteur de jeu qui a été défaillant la saison dernière, que la direction veut reconstruire entièrement. Pour rappel, les Stéphanois ont concédé 77 buts en 34 journées de championnat, soit 2,2 buts encaissés par match.

Toute la défense de Saint-Etienne sur le départ !

Comme pressenti et annoncé, Yvan Maçon, Dennis Appiah, Dylan Batubinsika et Mickael Nadé ne seront pas retenus en cas d’offres les concernant. Pierre Cornud, lui, va retourner au Maccabi Haïfa. Quant à Léo Pétrot, son contrat, prenant fin le 30 juin 2025, n’est toujours pas renouvelé. Il devrait partir librement comme Yunis Abdelhamid et Anthony Briançon.

Peuple-Vert confirme la tendance au sujet de la recomposition de la défense de l’AS Saint-Etienne. « Dennis Appiah et Yvann Maçon, par exemple, ne seront pas retenus. Dylan Batubinsika a quelques touches aussi. Quant à Mickaël Nadé, il ne sera pas bloqué non plus […] », assure le journaliste Romain A. pour le média spécialisé.