Mercato RC Lens : Matthieu Udol, c’est confirmé !

Le dossier Matthieu Udol devient de plus en plus brûlant. Alors que le FC Metz souhaite conserver le joueur de 29 ans, ce dernier, de son côté, est prêt à rejoindre le RC Lens. Il a d’ailleurs confirmé son envie de changer de club lors d’une interview accordée à RMC Sport.

Mercato : Matthieu Udol prêt à tout pour signer au RC Lens ?

L’accord de transfert entre le RC Lens et Matthieu Udol existerait toujours, mais les exigences du FC Metz constituent de véritables obstacles. Les responsables du club grenat ont clairement fait savoir leur intention de conserver le latéral gauche de 29 ans, mais ce dernier continue d’insister pour partir. Il a même snobé la reprise des entraînements, exprimant ainsi son envie de quitter les Messins.

Dans une interview accordée à After Foot sur RMC Sport, Matthieu Udol a déclaré : « Je suis déçu de la tournure que prennent les choses. J’ai fait part de mon envie de découvrir autre chose car j’ai de nouvelles ambitions, et on m’a laissé la porte à demi ouverte, puis elle a été refermée. » Interrogé sur son absence par l’entraîneur, le natif de Metz a fait savoir qu’il ne « savait pas s’il s’y rendrait. »

« Je dois respecter mes engagements envers le club, mais j’espère que mon envie de partir sera également respectée par le club », a-t-il ajouté. Le FC Metz, de son côté, ne souhaite pas aller au clash avec Matthieu Udol. Ainsi, son départ pourrait être officialisé dans les prochains jours, avec une potentielle signature du côté du RC Lens.