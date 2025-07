ASSE Mercato : 3 postes encore à pourvoir à Saint-Etienne

L’ASSE compte à ce jour trois nouvelles recrues. Kilmer Sports Ventures (KSV) poursuit donc son recrutement. Désormais, trois postes sont à pourvoir avant le début de la Ligue 2.

ASSE : Cinq transferts, dont trois nouveaux chez les Verts

L’ASSE a démarré son recrutement par la levée des options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer, deux joueurs prêtés au club en janvier 2025. L’attaquant et le défenseur français appartiennent définitivement au club stéphanois. KSV a poursuivi le renforcement de l’équipe d’Eirik Horneland en recrutant Mahmoud Jaber (milieu de terrain), Lassana Traoré (arrière latéral gauche) et Chico Lamba (défenseur central).

Lisez aussi : ASSE : Officiel, Saint-Etienne s’offre une belle signature

À voir Info Mercato : L’OM tient sa 4e recrue, l’accord est imminent

Le premier est arrivé du Maccabi Haïfa (Israël) contre 2 M€, tandis que le troisième a été transféré du FC Arouca (Portugal) contre 8 M€ selon Transfermarkt. Il est la troisième recrue la plus chère de l’histoire de l’AS Saint-Etienne, derrière Lucas Stassin et Loïs Diony (10 M€ chacun).

Mercato : Deux arrières latéraux recherchés

Mais le groupe canadien n’a pas bouclé son marché estival. À un mois du début du championnat, il espère encore recruter trois joueurs au moins. Selon Peuple-Vert, deux latéraux sont recherchés. Lassana Traoré a certes été recruté, mais il n’a aucune expérience dans un championnat professionnel. Il est en provenance du Diambars FC au Sénégal. L’ASSE doit donc compenser les départs de Pierre Cornud (transféré au Maccabi) et Léo Pétrot (en fin de contrat).

Lisez aussi : ASSE : Des experts pour booster Sainté, Horneland s’enflamme

À droite, il y a encore Dennis Appiah et Yvann Maçon, mais le deuxième n’entre pas dans les plans de l’entraîneur des Verts. Concernant le premier, il fait partie des cadres et leaders du vestiaire stéphanois, mais il a sa part de responsabilité dans le naufrage défensif des Stéphanois la saison dernière.

À voir Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Hong Hyun-seok ?

Un attaquant de pointe pour compenser les départs de Wadji et Sissoko

Outre les deux latéraux à venir selon le média spécialisé, l’AS Saint-Etienne espère recruter un attaquant de pointe pour compenser les départs d’Ibrahima Wadji et Ibrahim Sissoko. Les staffs techniques et médicaux surveillent également la blessure de Djylian N’Guessan.

Lisez aussi : Mercato SRFC : Le Stade Rennais KO sur une piste à l’ASSE

Si le jeune attaquant ne peut pas démarrer la saison le 8 août prochain, KSV serait contraint de recruter un avant-centre dans l’urgence. Par ailleurs, l’ASSE reste ferme sur sa position concernant ses deux buteurs : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Ils ne seront pas transférés, sauf offres irrésistibles.