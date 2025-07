Mercato ASSE : Ça se tend entre Lucas Stassin et KSV !

À un mois du début du championnat, l’ASSE n’est toujours pas certaine de jouer avec Lucas Stassin en Ligue 2. Le joueur décisif serait intransigeant sur son envie de quitter les Verts.

Mercato : Stassin catégorique ! Il veut quitter l’ASSE

Arrivé à l’ASSE le dernier jour du mercato d’été 2024, Lucas Stassin a été l’une des révélations de la Ligue 1 la saison dernière. Il a été auteur de 12 buts, dont 11 en 2025, et 5 passes décisives en 28 matchs disputés sous le maillot des Verts. Mais les performances individuelles remarquables de l’avant-centre de 20 ans n’ont pas suffi pour éviter à l’AS Saint-Etienne, la relégation en Ligue 2.

Toutefois, il a réussi à attirer l’attention des recruteurs. Plusieurs clubs en Premier League, en Bundesliga et en Ligue 1 souhaitent le recruter, en profitant de la relégation des Stéphanois.

Fort de l’intérêt qu’il suscite, Lucas Stassin veut quitter l’équipe reléguée en Ligue 2. Il veut rejoindre un club avec lequel il pourrait mieux prétendre à une place en sélection belge, en vue de la Coupe du monde 2026.

L’information révélée par le journaliste Sacha Tavolieri il y a quelques semaines est confirmée ce mercredi 9 juillet par la même source. À en croire le confrère belge, le buteur de l’ASSE reste sur sa position. Il ne veut pas jouer en Ligue 2 et se tient prêt à quitter les Verts. 🚨🟢Lucas Stassin veut quitter Saint-Étienne! Malgré son attachement aux Verts, le buteur ne veut pas jouer en #Ligue2 en vue de la CDM26. Intéressé par son profil, des clubs allemands et français attendent de vendre avant de pouvoir se positionner sur le Belge. Plus d'infos 🔜… pic.twitter.com/5MgAEdPgF4— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2025

ASSE : Le clan Lucas Stassin et KSV vers un bras de fer ?

Face à la décision de l’international Espoir belge, les responsables de Kilmer Sports Ventures restent fermes. Ils ont bien l’intention de garder Lucas Stassin dans l’équipe d’Eirik Horneland, dont l’objectif unique est de retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026.

En d’autres termes, le président Ivan Gazidis ne souhaite pas vendre le décisif attaquant cet été. Sauf s’il reçoit une offre d’au moins 20 M€, soit le double de l’indemnité de transfert de ce dernier à l’AS Saint-Etienne.

Si l’information de la source se confirme, le clan Lucas Stassin et la Direction stéphanoise pourrait se retrouver dans un bras de fer jusqu’à la fermeture du mercato estival fixée au 1er septembre 2025.