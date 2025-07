Mercato : Le RC Lens veut chiper un crack au LOSC

Une cible ambitieuse et prometteuse du LOSC Lille est désormais dans le viseur du RC Lens. Il s’agit de Mustapha Koma, jeune attaquant sénégalais qui évolue à l’Académie Cœur Foot de Dakar.

Mercato RC Lens : Mustapha Koma dans le viseur !

Bien qu’il dispose d’un secteur offensif complet, le RC Lens continue de se montrer insatiable. L’objectif derrière ces nouvelles cibles est de constituer un bataillon impeccable pour conclure efficacement les actions dans les derniers mètres de la surface de réparation adverse. Dans cette optique, Mathias Kvistgaarden et Gaëtan Perrin ont été ciblés pour renforcer la ligne d’attaque. Malheureusement, ces deux pistes ont échoué.

Suite à ces échecs, le RC Lens poursuit ses recherches et jette finalement son dévolu sur Mustapha Koma. Jeune attaquant sénégalais, ce dernier se distingue par sa palette technique. Il a séduit plusieurs observateurs du football européen, y compris les Lensois. Selon les informations d’Afrik-Foot, les Sang et Or envisagent de l’attirer vers l’Artois cet été.

Pour cela, ils devront faire face au LOSC Lille, également sur le coup. De plus, le FC Metz, récemment promu en Ligue 1, envisage aussi la signature de Mustapha Koma. En dehors des concurrents français, le RC Lens devra aussi affronter d’autres prétendants européens tels que le KVC Westerlo, le FC Malines, le Dinamo Zagreb et le FCSB, qui sont tous à l’affût.