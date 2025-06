ASSE Mercato : Un gros défi à relever pour Saint-Etienne

Un gros défi se dresse devant l’ASSE pendant ce mercato d’été. Le club doit résister pour conserver trois joueurs clés très convoités de l’équipe reléguée en Ligue 2.

ASSE : Horneland choisit ses hommes pour la remontée immédiate

L’ASSE cherche à se renforcer pour compenser le départ de plusieurs joueurs en fin de contrat et aussi ceux qui sont indésirables. Néanmoins, un noyau de Verts va rester pour tenter de revenir rapidement en Ligue 1. Le premier choix d’Eirik Horneland a été validé lundi. L’AS Saint-Etienne a transféré définitivement Irvin Cardona du FC Augsbourg en levant l’option d’achat assortie à son prêt.

Selon les rumeurs du pré-mercato, l’entraîneur des Verts souhaite également conserver Maxime Bernauer. Comme Cardona, le défenseur central était aussi prêté à l’équipe stéphanoise avec une clause d’achat. Formé à l’ASSE, Léo Pétrot est également parmi les choix du technicien norvégien, ainsi que Florian Tardieu. Le milieu de terrain de 33 ans a été l’une des satisfactions sur le plan individuel, lors de la deuxième moitié de la saison dernière.

Évidemment, Eirik Horneland compte aussi sur Benjamin Bouchouari, Aïmen Moueffek, Ben Old, Augustine Boakye, Mickaël Nadé, Zuriko Davitashvili ou encore Lucas Stassin. L’AS Saint-Etienne serait bien inspiré de garder ce noyau, notamment les trois derniers, afin d’être mieux armée pour l’opération ‘’remontée immédiate’’.

Mercato : L’ASSE peut-elle résister aux offres pour Stassin, Davitashvili et Nadé ?

Le profil de Nadé plait à quelques clubs outre-Manche. Idem pour Stassin qui est sur les tablettes de Brighton, Sunderland et Brentford. En plus de ces trois clubs de Premier League, le buteur de l’ASSE intéresse le Paris FC, promu en Ligue 1, Benfica au Portugal et Stuttgart en Allemagne. Quant à Davitashvili, il est la priorité du Besiktas en Turquie et le RC Strasbourg a coché son nom parmi ses potentiels renforts de ce mercato d’été.

Le groupe Kilmer Sports Ventures, grâce au portefeuille de son grand patron Larry Tenenbaum, a les moyens de retenir l’imposant défenseur central Mickaël Nadé. Mais aussi Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les deux joueurs les plus décisifs de l’équipe d’Eirik Horneland. L’avant-centre belge a marqué 12 buts, dont 11 en 2025, en plus de 5 passes décisives, en 28 matchs de championnat. Quant à l’ailier Géorgien, il a été auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 33 matchs disputés en Ligue 1.

Vu ces statistiques impressionnantes des deux attaquants, il n’y a aucun doute qu’ils aideraient l’AS Saint-Etienne à revenir en Ligue 1 rapidement. Mais ils ne sont pas enclins à jouer en Ligue 2, fort de l’intérêt qu’ils suscitent. Le gros défi du président Ivan Gazidis serait donc de pouvoir résister aux propositions qui vont tomber sur son bureau pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Sauf qu’il existe des offres irrésistibles en matière de mercato.

