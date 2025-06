Mercato : Stassin s’en va, l’ASSE tient son nouveau crack

Alors que Lucas Stassin pourrait quitter le Forez ce mercato, l’ASSE ne manque pas de quoi faire face à la saison prochaine et à l’avenir. En pleine éclosion, Djylian N’Guessan est un talent précoce promis à un avenir radieux. Avec lui, les Verts ont peut-être déjà trouvé leur nouvelle arme fatale pour la Ligue 2.

Mercato ASSE : Lucas Stassin en route vers l’Angleterre

Auteur d’une saison solide sous le maillot stéphanois (12 buts et 5 passes décisives en 28 rencontres), Lucas Stassin attise les convoitises. Si plusieurs clubs de Ligue 1 comme le Paris FC, Lille, Rennes ou Marseille se sont positionnés, c’est bien en Angleterre que l’avenir du Belge semble se dessiner.

Lire aussi : Mercato ASSE : Stassin se rapproche de la Premier League

À voir OM : Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi !

Selon L’Équipe, West Ham a pris les devants dans ce dossier et a entamé des négociations avancées avec l’ASSE et l’entourage du joueur. Brentford, également intéressé, voit en lui un possible successeur à Bryan Mbeumo, pressenti pour rejoindre Manchester United.

Lire aussi : ASSE Mercato : Un gros défi à relever pour Saint-Etienne

Malgré la volonté affichée de Kilmer Sports de bâtir autour de Stassin pour le projet Ligue 2, les Verts savent que résister aux offres anglaises pourrait s’avérer illusoire, tant sur le plan sportif que financier.

Lire aussi : Mercato ASSE : Des Verts sous contrat poussés vers la sortie

À voir Mercato : Le Real Madrid veut gâcher les plans du PSG

N’Guessan, une pépite déjà précieuse pour Saint-Etienne

Heureusement pour Saint-Etienne, la relève est peut-être déjà assurée. Djylian N’Guessan a fait irruption avec éclat sur le devant de la scène. Lancé en Ligue 1 par Eirik Horneland en janvier dernier face au Stade de Reims, le jeune attaquant est devenu le plus jeune joueur à évoluer cette saison dans les cinq grands championnats européens.

Lire aussi : Mercato ASSE : Gazidis sort les grands moyens pour recruter

Formé au club, N’Guessan a confirmé son immense potentiel lors de l’Euro U17 avec l’équipe de France, en inscrivant son 23e but en 24 matchs sous le maillot tricolore. Son sens du but, sa maturité technique et sa fraîcheur en font un profil déjà redouté. En Ligue 2, il aura un rôle à jouer, notamment aux côtés d’Irvin Cardona, désormais engagé définitivement avec les Verts.

Lire aussi : Mercato: C’est officiel, l’ASSE s’offre un grand attaquant

À voir Mercato OM : De Zerbi à l’Inter ? Un indice inquiétant tombe

Une association prometteuse pour un club en reconstruction, qui mise sur sa jeunesse pour viser la remontée. Le départ programmé de Stassin pourrait marquer un tournant, mais l’ASSE semble prête à tourner la page avec sérénité. En Djylian N’Guessan, le club tient un joyau formé maison, symbole d’un projet ambitieux qui veut allier performance et identité locale.