Mercato ASSE : Recrutement, KSV tient une pièce maîtresse

Arrivé à l’ASSE en juin dernier, un nouveau cadre de la Direction sportive est présenté comme un atout stratégique pour le recrutement du club stéphanois.

Mercato : Lousberg, un fin recruteur et un expert en scouting

L’ASSE a nommé Alexandre Lousberg au poste de coordinateur de la cellule de recrutement du club en juin dernier. Depuis le début de la pré-saison, il est à la tache au côté de Loïc Perrin, le directeur sportif. Le nouveau responsable stéphanois est en provenance de Belgique où il avait occupé les postes de Directeur juridique, puis de recruteur du Standard de Liège, entre octobre 2023 et juin 2025.

Lisez aussi : ASSE : Saint-Étienne boucle un deal très stratégique !

À voir Mercato PSG : Spertsyan en route vers le Paris SG ?

À 27 ans, le nouveau patron du recrutement à l’AS Saint-Etienne arrive avec un carnet d’adresses bien riche et une expérience en scouting, notamment sur des pistes en Belgique et aux Pays-Bas. Expert en détection et aussi analyste, Alexandre Lousberg a la compétence pour restructurer et dynamiser la cellule de recrutement de l’ASSE, selon le témoignage de Sacha Tavolieri.

Lisez aussi : Mercato ASSE : 20 M€ ! Saint-Etienne sort le grand jeu

Kilmer Sports Ventures (KSV) a réussi un joli coup, car le Belge est « extrêmement talentueux » à en croire le journaliste belge. Grâce a son talent de recruteur, Alexandre Lousberg ouvre « une nouvelle ère de recrutement, plus stratégique, plus ciblée » d’après Peuple-Vert. « Je connais bien son travail. C’est un jeune qui a beaucoup de talent, c’est un promising talent », assure Sacha Tavolieri, dans des propos rapportés par le site internet spécialisé.