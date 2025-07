Mercato AS Monaco : Vers un départ de Myron Boadu ?

De retour de son prêt de Bochum VfL, Myron Boadu fait désormais face à un avenir incertain avec l’AS Monaco. En effet, la direction du club princier envisage un nouveau départ pour lui, vers une destination qui n’est pas encore connue.

Mercato AS Monaco : Myron Boadu, un cas qui fait réfléchir

Arrivé à l’AS Monaco en août 2021 en provenance de l’AZ Alkmaar pour un montant de 17 millions d’euros, Myron Boadu n’arrive toujours pas à s’imposer en tant que titulaire indiscutable. La concurrence au poste d’avant-centre l’a écarté des plans du club. Pour avoir du temps de jeu, les Monégasques ont décidé de l’envoyer en prêt, dont le premier au FC Twente et le second au VfL Bochum. Sous les couleurs du club allemand, Myron Boadu a retrouvé son sens de buteur.

En 20 matchs toutes compétitions confondues, le Néerlandais d’origine ghanéenne a inscrit neuf buts et délivré une passe décisive. De retour à l’AS Monaco, il a commencé par s’entraîner avec l’équipe dirigée par Adi Hütter, malheureusement, il ne dispose pas d’un avenir prometteur. Selon les informations de Foot Mercato, Myron Boadu n’est pas encore fixé sur son avenir.

Le club de la Principauté n’est pas encore sûr de le conserver pour la saison prochaine. Par conséquent, une nouvelle destination est en quête pour lui offrir du temps de jeu loin du Rocher. L’international néerlandais, natif d’Amsterdam est lié à l’AS Monaco jusqu’en juin 2026. Il pourrait donc quitter le club dans les prochains jours.