Mercato PSG : Luis Enrique réclame une recrue à 80 M€ !

Le technicien du PSG, Luis Enrique dégote une pépite en Espagne pour ce mercato estival. Le FC Barcelone a fixé le tarif pour son joueur.

Le PSG dispose d’un effectif qui est au top et broie tout sur son chemin. La preuve, les Parisiens ont déjà remporté quatre trophées cette saison et pourraient remporter le cinquième en cas de victoire en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea.

Le trio Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha est impeccable au milieu de terrain. Mais les dirigeants du Paris SG cherchent encore de renforts cet été pour les épauler. Le technicien du club de la capitale, Luis Enrique demande une recrue. Selon les informations de CarpetasFCB, le milieu offensif espagnol, Fermin Lopez est sur la short-list des dirigeants parisiens.

L’international espagnol a brillé cette saison avec le FC Barcelone. Il a notamment remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne cette saison sous la direction du coach allemand Hansi Flick. Fermin Lopez a disputé 41 matches, a claqué 7 buts et délivré 8 passes décisives cette saison. Son profil plaît à Luis Enrique et ce dernier insiste pour son arrivée à Paris. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos aurait déjà entamé des pourparlers avec les dirigeants catalans.

Fermin Lopez pourrait quitter le Barça si et seulement si une offre alléchante est formulée. Les Catalans exigent 80 millions d’euros pour acter le départ de leur pépite. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient passer à l’attaque après la Coupe du monde des clubs qui se déroule actuellement aux Etats-Unis. Le milieu offensif espagnol est évalué à 50 millions d’euros par Transfertmarkt.