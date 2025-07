Mercato PSG : Spertsyan en route vers le Paris SG ?

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos trouve une nouvelle perle rare en Russie. Eduard Spertsyan est proche de signer au Paris SG cet été.

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un milieu de terrain

Le PSG impose sa domination en Europe cette saison. Les Parisiens ont déjà réalisé un quadruplé historique cette saison et visent un cinquième trophée. Les hommes de Luis Enrique ont laminé le Real Madrid (4-0) ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Cela montre la grande forme du groupe du Paris Saint-Germain.

Malgré cet effectif en pleine forme, les dirigeants parisiens cherchent encore de renforts pendant ce mercato estival. Un milieu de terrain est sur la short-list des recruteurs du PSG. Selon les informations de Sport, Eduard Spertsyan se rapproche de Paris.

L’international arménien est en grande forme en Russie sous les couleurs de Krasnodar et le montre sur le terrain. Ses statistiques prouvent que c’est un grand meneur de jeu. Il a été l’un des hommes forts de la victoire de son équipe en championnat russe cette saison. Ses 11 buts et 6 passes décisives ont beaucoup aidé l’équipe.

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a coché son nom et a déjà entamé des pourparlers avec l’entourage du joueur pour l’amener à Paris cet été. Les négociations avancent entre les deux parties. Le crack arménien a donné son OK pour rejoindre le champion d’Europe et évoluer sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine. Le deal pourrait être bouclé après la Coupe du monde des clubs.