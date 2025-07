Mercato OGC Nice : Une recrue à 10 M€ dans la boîte

L’OGC Nice continue de renforcer son équipe. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club azuréen a annoncé la signature d’Isak Jansson, jeune ailier gauche suédois de 23 ans.

Mercato : Isak Jansson débarque à l’OGC Nice

Après avoir signé Juma Bah et Yehvann Diouf, l’OGC Nice a jeté son dévolu sur Isak Jansson. À l’issue des discussions, un accord a été trouvé pour un transfert sec à 10 millions d’euros. Le Gym a annoncé l’arrivée de sa nouvelle recrue offensive via ses réseaux sociaux, sans donner de détails sur la durée du contrat. Isak Jansson, jeune ailier gauche percutant, vient renforcer la ligne d’attaque de l’OGC Nice.

Pour Florian Maurice, directeur sportif des Aiglons, le Suédois « est un jeune élément avec du potentiel, mais déjà doté d’expérience. Il fait preuve de solidarité sur le terrain. Il est capable d’évoluer à tous les postes offensifs, avec une préférence pour celui d’ailier gauche, en « faux pied ». Physiquement, il est puissant et capable de répéter les efforts, tout en se montrant adroit dans la zone de vérité. »

Pour cette raison, il lui accorde toute sa confiance dès la saison prochaine : « Nous sommes convaincus qu’il peut apporter un vrai plus à notre effectif », a ajouté Florian Maurice. De son côté, Isak Jansson espère rendre l’ascenseur aux dirigeants et aux supporters qui comptent déjà sur lui :

« Je suis très heureux et très fier de m’engager avec l’OGC Nice, a déclaré le nouvel Aiglon. Après mes échanges avec les dirigeants et le coach, je suis convaincu que je prends la bonne décision. Je suis conscient que le club a de grandes ambitions, tant en L1 qu’en Europe. À moi de tout mettre en œuvre pour aider l’équipe à grandir et pour rendre fiers les supporters. »

À noter que le jeune attaquant de 23 ans a réalisé une saison correcte avec le Rapid Vienne, inscrivant neuf buts et délivrant six passes décisives en 33 apparitions, toutes compétitions confondues.

