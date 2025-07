Mercato ASSE : Un transfert à Strasbourg impacte Sainté

Transféré par l’ASSE à Chelsea FC en février 2025, Mathis Amougou est transféré de nouveau au RC Strasbourg. Mais ce transfert ne devrait pas réjouir l’AS Saint-Etienne.

ASSE : Seulement 2 bouts de match pour Mathis Amougou avec Chelsea

Formé à l’ASSE, Mathis Amougou a été lancé en Ligue 1 la saison dernière par Olivier Dall’oglio. Mais à la mi-saison, il a été transféré à Chelsea FC à 15 M€. Les Stéphanois auraient gardé un pourcentage (20 %) sur son éventuel futur transfert.

Lisez aussi : ASSE Mercato : La décision du clan Lucas Stassin tombe enfin

À voir Mercato : Le PSG boucle un gros deal, annonce imminente

Titulaire sous le maillot des Verts dans la première moitié de la saison, le milieu de terrain de 19 ans a joué seulement 2 matchs avec les Blues dans la deuxième moitié. Il est entré en jeu contre Southampton (4-0) en Premier League en février et face à Legia Varsovie en quarts de finale de la Ligue Conférence (3-0) en avril dernier.

Mercato : Amougou transféré à Strasbourg, l’ASSE n’y voit rien !

N’entrant pas dans les plans d’Enzo Maresca, manager de Chelsea, l’international U20 français est transféré au RC Strasbourg. Il revient en Ligue 1 six mois après son départ de l’AS Saint-Etienne. Selon les informations de L’Équipe, il va signer officiellement un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, ce vendredi.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Énorme coup dur pour Saint-Étienne !

Le montant du transfert n’a pas filtré pour l’instant, mais le club stéphanois devrait se contenter d’une indemnité liée à la formation, d’un montant de près de 200 000 €. Et pour cause, Chelsea et le Racing Club de Strasbourg appartiennent au même propriétaire (BlueCo). De ce fait, Mathis Amougou devrait débarquer grâce à un montage qui ne serait pas avantageux pour l’ASSE, contrairement à un transfert dans un autre club.

À voir Mercato OGC Nice : Une recrue à 10 M€ dans la boîte