ASSE Mercato : La décision du clan Lucas Stassin tombe enfin

Mercato : Le père de Lucas Stassin ouvre grandement la porte de sortie de l’ASSE

Révélation de l’ASSE la saison dernière, Lucas Stassin veut déjà partir du club, à cause de la relégation en Ligue 2. Il ne veut pas jouer dans cette division, car il vise une place en sélection de Belgique pour disputer la Coupe du monde 2026. Ces informations confirmées par le journaliste belge Sacha Tavolieri cette semaine ne sont pas démenties, ni par l’attaquant de 20 ans ni par son agent.

Mais son père Stéphane Stassin est sorti du silence pour clarifier la position du clan. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il a fait une annonce fracassante : « Pour voir plus loin, il faut monter plus haut ». Cette citation de Gandhi est la confirmation de la décision prise par le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne, à savoir quitter le club cet été. Il se serait déja mis d’accord avec deux clubs.

Pour rappel, Kilmer Sports Ventures a recruté Lucas Stassin à Westerlo en fin du mercato estival 2024 à 10 M€. Lors de sa première saison sous le maillot des Verts, il a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 1.

Grâce à ses performances à l’ASSE, sa valeur a triplé, passant de 6 M€ à 18 M€ selon Transfermarkt. Désormais, plusieurs clubs européens souhaitent l’arracher aux Stéphanois, notamment en Premier League.

