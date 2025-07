Mercato : Le PSG boucle un gros deal, annonce imminente

Même si le PSG reste concentré sur sa finale en Coupe du monde des clubs, les lignes bougent en interne. Marco Asensio est attendu à Fenerbahçe.

Mercato PSG : Accord total pour le transfert de Marco Asensio à Fenerbahçe

La direction du Paris Saint Germain est proche de se séparer d’un indésirable en attaque. Excepté un rebondissement de dernière minute, Marco Asensio n’évoluera pas au PSG la saison prochaine. L’attaquant espagnol est revenu d’un prêt intéressant à Aston Villa. Et il s’apprête à refaire ses valises, cette fois-ci en direction de la Turquie.

Marco Asensio s’est déjà entendu avec Fenerbahçe, et les deux écuries devaient s’entendre sur les modalités de transfert pour finaliser cette transaction. Cela est désormais réglé ! Le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu rapporte en effet que les négociations entamé entre le PSG et Fenerbahçe se sont conclu autour d’un transfert de 15 millions d’euros.

Une dernière étape sera franchie avant l’officialisation du deal. La source ajoute que Marco Asensio est attendu dans les prochains jours à Istanbul afin de passer sa visite médicale. Si tout se passe sans accroc, il signera son nouveau contrat avec le club dirigé par José Mourinho. De son côté, le PSG se libère d’un poids financier.