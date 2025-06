Mercato PSG: Négociations annoncées pour Maghnes Akliouche

L’avenir de Maghnes Akliouche continue de susciter des rumeurs, le liant fortement à un départ de l’AS Monaco durant ce mercato estival. Fortement pressenti au PSG, l’ailier franco-algérien pourrait finalement quitter la Ligue 1.

Mercato PSG : Le Bayer Leverkusen en négociation pour Maghnes Akliouche

Champion de la Bundesliga (2023-2024) et vice-champion (2024-2025), le Bayer Leverkusen est désormais en phase de reconstruction. Le club noir et rouge a d’abord connu le départ de son entraîneur emblématique Xabi Alonso, puis, celui de deux joueurs clés : Florian Wirtz et Jeremie Frimpong. L’effectif devra être renforcé pour la prochaine saison, et la direction compte sur Maghnes Akliouche pour y arriver.

Selon les informations de Sky Sports Allemand, le Bayer Leverkusen considère le milieu offensif monégasque comme étant une cible parfaite pour apporter du rythme à sa ligne d’attaque. À cet effet, des contacts ont été noués avec l’AS Monaco pour les premières négociations. Pour le départ du natif de Tremblay-En-France, les Monégasques réclament une somme de 70 millions d’euros. Photo : Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche : Une cible accessible, mais très convoitée

Un montant qui ne devrait pas constituer un obstacle pour le Bayer Leverkusen. Grâce aux départs de Florian Wirtz et Jeremie Frimpong, le club allemand a encaissé une somme conséquente de près de 180 millions d’euros, ce qui peut lui permettre de répondre aux exigences de l’AS Monaco.

De son côté, Maghnes Akliouche ne s’oppose pas à son départ, mais reste à savoir s’il est intéressé par le projet du Bayer Leverkusen. Sur le marché, le jeune ailier algérien est également dans le viseur du PSG, en France. En Premier League anglaise, il est suivi de près par Manchester City et le Nottingham Forest.

