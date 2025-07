OL Mercato : Le recrutement plombé à l’Olympique Lyonnais

L’OL est certes finalement maintenu en Ligue 1 par la DNCG, mais le mercato estival du club rhodanien est plombé.

OL : La masse salariale et les transferts sous surveillance de la DNCG !

L’OL va jouer en Ligue 1 la saison prochaine, comme l’a décidé la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) fédérale, mercredi. Le club de Lyon pourra également participer à la Ligue Europa grâce à l’accord trouvé avec l’UEFA.

Lisez aussi : OL Mercato : Un milieu lyonnais dans le flou sur son avenir

À voir Mercato PSG : Luis Enrique réclame une recrue à 80 M€ !

Cependant, les Gones auront du mal à se renforcer pendant ce mercato d’été, car L’Équipe croit savoir que la décision de la DNCG est assortie d’un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations sur le budget de Ligue 1 proposé par la présidente Michele Kang et le Directeur génétal Michael Gerlinger.

Mercato : L’Olympique Lyonnais ne peut pas recruter des joueurs de premier choix

Concrètement, ils devront faire des ventes pour alléger la masse salariale. Des joueurs comme Corentin Tolisso (450 000 € mensuel), Nemanja Matic (400 000 €), Moussa Niakhaté et Jordan Veretout (300 000 € chacun par mois) devraient faire l’objet de transfert. Si certains de ces joueurs ne sont pas vendus, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas se renforcer.

Lisez aussi : Mercato OL : Une décision surprise tombe pour Mikautadze

Même pour remplacer Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico, Thiago Almada et Rayan Cherki, le club doit le faire à moindre coût. Et cette restriction est évidemment un obstacle pour Lyon. Il ne pourra pas se positionner sur des joueurs de premier choix, dont les tarifs sont naturellement élevés. L’équipe de Paulo Fonseca a pourtant besoin d’être renforcer pour le championnat et la Coupe d’Europe.

À voir Mercato OM : Aubameyang arrive, la bombe est lancée !

Lisez aussi : ASSE : Maintenu en Ligue 1, l’OL se moque de Saint-Etienne

Pour rappel, l’OL a officialisé les départs définitifs de Johann Lepenant, Saïd Benrahma et Amin Sarr, en plus de Lacazette, Tagliafico, Almada (partis libres à la fin de leur contrat) et Rayan Cherki (transféré à Manchester City).