OL : Jean-Michel Aulas annonce une signature significative à Lyon

L’ OL et Groupama Rhône Alpes Auvergne poursuivent leur aventure. Ils ont prolongé le contrat qui les lie depuis 2017 pour trois années.

L’ OL a prolongé son contrat avec Groupama Rhône Alpes Auvergne, le jeudi 16 décembre. Les deux partenaires ont signé un nouveau contrat de trois ans supplémentaires, alors que leur bail initial expirait en juillet 2022. Dès lors, le partenariat concernant le naming du stade de l’Olympique Lyonnais et du centre d’entraînement des Gones s’étend désormais jusqu’au 31 juillet 2025.

Selon les commentaires du club rhodanien, cette signature matérialise la bonne collaboration entre deux acteurs incontournables. « Ce partenariat de marque renforce durablement l’ancrage de Groupama Rhône Alpes Auvergne sur le territoire de la métropole de Lyon et témoigne de la confiance et du lien étroit tissé entre l’assureur mutualiste et le club lyonnais », a souligné l’ OL.

Réactions d'Aulas et du patron de Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Naturellement, Jean-Michel Aulas a confié ses impressions après la signature du nouvel accord avec son partenaire. « La poursuite de notre collaboration avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne valide notre projet d’entreprise, mais aussi l’union de deux institutions au service de leur territoire. Ce naming qui va porter sur une durée totale de 8 années minimum, crédibilise notre action et témoigne de la qualité de nos relations […] et de la confiance mutuelle en nos valeurs d’entreprise et nos engagements communs. Aujourd’hui, le Groupama Stadium et le Groupama OL Training Center se sont imposés comme deux infrastructures de référence en France », a-t-il réagi.

Francis Thomine, Directeur général Groupama Rhône-Alpes Auvergne, se réjouit aussi de cette aventure prolongée. « Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ses élus mutualistes, ses collaborateurs se félicitent de la poursuite de ce partenariat ambitieux, à très fort rayonnement, qui consolide son efficacité dans le temps […] . La qualité des relations avec l’Olympique Lyonnais se confirme au profit d’enjeux partagés entre les deux institutions », a-t-il déclaré.