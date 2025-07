Mercato FC Nantes : Rodrigo Becao proche de signer ?

La direction du FC Nantes bouge les lignes pour recruter un défenseur en Turquie pendant ce mercato estival. Le jeune crack dispose d’un bon de sortie cet été.

Mercato FC Nantes : Kita vise Rodrigo Becao

Le président du FC Nantes, Waldmar Kita négocie un transfert en Turquie pendant ce mercato estival. Après les nombreux départs déjà actés, les dirigeants nantais s’affairent pour boucher les trous. Le nouvel entraîneur, Luis Castro a besoin de renforts pour permettre au FCN de retrouver sa gloire.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le jeune défenseur Rodrigo Becao est la priorité du FC Nantes pour apporter de tonus à la défense nantaise. Le crack brésilien brille à Fenerbahçe en Turquie. Très à l’aise en défense, il constitue le cauchemar pour de nombreux attaquants. Malheureusement cette saison, le roc brésilien a contracté des blessures notamment une rupture d’un ligament et n’a pas pu combler les attentes.

Rodrigo Becao a disputé 15 matches avec son club, a inscrit un but et délivré une offrande. Le crack brésilien est de retour à la compétition et est apte pour montrer tout son potentiel. Le FC Nantes lui fait des yeux doux cet été. Les dirigeants de Fenerbahçe attendent une offre alléchante pour acter le départ de leur joueur. Les Canaris doivent être rapides pour boucler cette opération, car la concurrence est rude.

Des clubs comme l’Udinese et l’Atalanta Bergame sont sur le coup et pourraient jouer les trouble-fêtes. Rodrigo Becao est prêt à quitter la Turquie. Le FC Nantes et le défenseur brésilien n’ont pas encore trouvé un accord. Il est évalué à 5,5 millions d’euros par Transfertmarkt.