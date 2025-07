Mercato : Luis Campos alerté sur une priorité absolue au PSG

Sèchement battu par Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG entend renforcer considérablement l’effectif de Luis Enrique durant ce mercato estival. Si plusieurs profils sont annoncés, un poste devrait être l’une des principales priorités de Luis Campos.

Mercato : Le PSG contraint de doubler le poste d’Achraf Hakimi

Avec 4.668 minutes dans les jambes, Achraf Hakimi est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique cette saison. Le latéral droit de 26 ans a disputé 55 matches toutes compétitions confondues pour un bilan de 11 buts et 16 passes décisives. Seul spécialiste de son poste au sein de l’effectif parisien, il a été parfois remplacé par les milieux de terrain Warren Zaïre-Emery et Joao Neves.

Mais pour le journaliste Walid Acherchour, le Paris SG doit absolument recruter pour doubler ce poste en vue du prochain exercice. Surtout qu’Achraf Hakimi ira disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec sa sélection, le Maroc, à domicile.

« Dans l’esprit de Luis Enrique, il faut un milieu de terrain capable de suppléer Achraf Hakimi avec la saison qu’il vient de faire et les objectifs qui l’attendent l’an prochain. Dans une CAN à la maison, je pense qu’on ne se rend pas compte. S’il y a déception ou célébration, il sera impacté par cette compétition. Il y aura derrière la Coupe du monde aussi, qui sera un objectif. Alors oui, il faudra doubler ce poste-là pour le PSG », a expliqué le consultant sur DAZN.

D’après les informations relayées par L’Équipe, les dirigeants parisiens aimeraient attirer un milieu de terrain expérimenté et capable d’évoluer dans le couloir droit de la défense. Un profil à la Joshua Kimmich, mais l’international allemand ne devrait pas quitter les rangs du Bayern Munich cet été. Luis Campos va donc devoir scruter le marché pour mettre la main sur l’oiseau rare.