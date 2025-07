FLASH Mercato : Le PSG trouve la solution pour Ilya Zabarnyi

Face à la menace de Tottenham, prêt à mettre les 70M€ réclamés par Tottenham, le PSG se montre ingénieux afin de boucler le transfert d’Ilya Zabarnyi. Le club de la capitale aurait une idée en tête pour faire craquer Bournemouth dans ce dossier.

Mercato : Ilya Zabarnyi ne veut que le PSG

Deux ans après son arrivée en provenance du Dynamo Kiev, Ilya Zabarnyi veut déjà quitter les rangs de Bournemouth. Convaincu par le discours de Luis Enrique, le défenseur central de 22 ans a donné son accord à Luis Campos depuis plusieurs semaines afin de rejoindre le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival.

Seulement, le club anglais se montre intransigeant et exige le paiement total de la clause libératoire de son joueur fixé à 70 millions d’euros, pas un centime de moins. Ce dimanche, CaughtOffside confirme que le board de Bournemouth reste inflexible et attend ce montant exigé pour laisser partir Zabarnyi, une somme que le PSG ne souhaite pas payer pour le moment.

De son côté, l’international campe également sur sa position et ne souhaite pas discuter avec un autre prétendant que le PSG. Intéressé par le renfort du roc défensif des Cherries, Tottenham surveille l’évolution des négociations en cours et se tient prêt à s’aligner sur les exigences financières de Bournemouth pour s’offrir les services du natif de Kiev. Alors que le dossier s’enlise, les dirigeants parisiens pourraient profiter d’une ouverture inattendue pour finaliser l’opération.

Lucas Beraldo pour débloquer le dossier Zabarnyi ?

Pas forcément indispensable au sein du collectif de Luis Enrique, Lucas Beraldo pourrait être la clé du dossier Ilya Zabarnyi. Conscient de la volonté de son numéro 27, le club anglais de Bournemouth aurait coché le nom du Brésilien de 21 ans comme l’un des potentiels remplaçants. En effet, selon les renseignements obtenus par TBR Football, le club entraîné par Andoni Iraola apprécierait énormément le profil du défenseur parisien.

« Bournemouth est intéressé par le défenseur du Paris Saint-Germain Lucas Beraldo, un joueur qui est proposé à Liverpool par son camp. L’international brésilien pourrait être disponible cet été – il a été associé à un départ du Parc des Princes alors que Luis Enrique cherche à remanier certains éléments de son équipe.

L’équipe de Beraldo travaille sur des options potentielles avec le PSG, qui serait ouvert à des offres, et approche un certain nombre de clubs en Angleterre. Parmi eux, Liverpool et Chelsea. Bournemouth cherche toujours à remplacer Huijsen et s’intéresse à un certain nombre de joueurs – et nous pouvons confirmer que Beraldo est l’un d’entre eux. Il est entendu que tout intérêt pour Beraldo serait distinct de l’intérêt actuel du PSG pour Zabarnyi », explique le média britannique.

Aux dernières nouvelles, les pensionnaires du Dean Court pourraient se laisser convaincre par un chèque de 50 millions d’euros plus Lucas Beraldo contre Ilya Zabarnyi. Le Paris SG n’a donc rien à craindre et serait montrerait confiant quant au dénouement de cette affaire.